FOTO - Pixabay

Taxikáři ve Španělsku se nevzdávají

Tisíce taxikářů blokovaly i ve středu důležité dopravní tepny v některých španělských městech včetně Madridu, Barcelony či Valencie. Zástupci taxikářů v těchto třech městech oznámili, že ve stávce chtějí pokračovat. Podle okolností. Cílem protestu, který zahájili už v minulém týdnu taxikáři v Barceloně, je přimět vládu k legislativním změnám omezujícím licence pro alternativní taxislužby jako Uber či Cabify.

Taxikáři v Barceloně už od pátku parkují na 1700 svých vozů na rušném bulváru Gran Via, kde si někteří postavili i stany. V úterý po jednání s místní radnicí slíbili, že zajistí služby pro lidi cestující do nemocnic. V Madridu stojí dlouhé řady bílých vozů taxislužby už od neděle na dopravní tepně Castellana a parkují též před ministerstvem pro rozvoj. Mezi tisíci bílých vozů je i několik černých se zelenou střechou, s nimiž přijeli své kolegy podpořit také taxikáři ze sousedního Portugalska. Jeden z portugalských taxikářů agentuře EFE řekl, že sto jeho kolegů v pondělí zorganizovalo protest v metropoli Portugalska Lisabonu. Učinili tak v solidaritě se Španěly, ale také aby varovali svou vládu, že stávku mohou portugalští taxikáři vyhlásit i ve své zemi. Také ve Valencii už čtvrtý den asi 1600 taxikářů blokovalo Kolumbovu třídu v centru. Na Baleárských ostrovech se konal protest jen půl dne.

Nevěří ministerstvu

Španělský ministr pro rozvoj José Luis Ábalos v úterý taxikáře vyzval, aby protest ukončili, a apeloval na jejich »odpovědnost vůči občanům«. Taxikáře ale neuspokojilo pondělní jednání se zástupci ministerstva, protože se jim nedostalo »žádného konkrétního a okamžitého závazku«. Ministerstvo jim sice slíbilo nový zákon, který zahrne některé jejich požadavky, musí ale počkat nejméně do září. A to je dlouho. Taxikáři zejména požadují, aby poměr licencí alternativních taxislužeb a taxikářů činil 1:30, což podle nich stanovil už zákon z roku 2015. Nyní je ale tento poměr vyšší ve prospěch alternativních taxislužeb. Chtějí také, aby kompetence v udílení licencí těmto službám přešly na autonomní regiony a aby se do vyřešení problému pozastavilo vydávání nových licencí alternativním taxislužbám.

Ve středu večer se mělo rozhodnout o dalším postupu ve stávce podle výsledku jednání vlády se zástupci autonomních regionů. Ti se mají sejít na národní dopravní konferenci, která se původně měla konat až v září, ale kvůli stávce byla uspíšena. Protest zahájili taxikáři v Barceloně minulý týden poté, co katalánský nejvyšší soud pozastavil platnost nařízení barcelonských úřadů z letošního února, které mělo omezit udělování licencí pro alternativní taxislužby v regionu. O víkendu se přidali i taxikáři v Madridu, ve Valencii a v dalších městech země. V pondělí stávkovali i taxikáři v Baskicku. Asociace katalánských maloobchodníků RetailCat v pondělí uvedla, že zaznamenala v obchodech v místech blokád pokles klientů o 25 %.

(ava, čtk)