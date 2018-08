FOTO - Pixabay

Chystá se globální úklidový den

Patnáctého září během celosvětového úklidového dne se miliony lidí ve 134 zemích postaví proti globálnímu problému s odpady tím, že uklidí veřejná prostranství, silnice, parky, pláže, lesy, řeky… Tisíce komunit a kolektivů budou fungovat jako jedna »zelená vlna«, která se potáhne napříč světem. Zapojí se i Česká republika.

»Cílem celosvětového úklidového dne není jen samotné uklízení, ale posun směrem k lepšímu nakládání s odpady a také zvýšení povědomí jak lokálně, tak celosvětově, o závažnosti situace,« řekla Heidi Solba, jedna z lídrů hnutí Pojďme na to!, které globální úklid iniciovalo.

Hnutí Pojďme na to! se zrodilo v Estonsku v roce 2008, kdy 50 000 lidí vyčistilo celou zemi během pouhých pěti hodin. Od té doby se akční model – jedna země za jeden den – rozšířil po celém světě a vytvořil jedno z nejrychleji rostoucích hnutí v historii. K dnešnímu dni se přes 100 zemí a 20 milionů lidí připojilo k úsilí o uklizení nelegálního odpadu ve svém okolí. Pro zajímavost – ze všech doposud vyrobených plastů bylo recyklováno pouze devět procent; téměř polovina plastů, které dnes existují, byla vyrobena za posledních 15 let. Každý rok se do našich oceánů dostává 4,8 až 12,7 milionu tun plastu z pobřežních oblastí a řek. To znamená 15 pytlů naplněných plastovým odpadem na každý metr všech pláží na světě…

Dobrovolnost se osvědčila

V České republice se model víceméně jednorázových úklidů také osvědčil a úklidy se již pátým rokem konají (tradičně v dubnovém jarním termínu) pod hlavičkou spolku Ukliďme Česko. Jen letos na jaře se úklidových akcí v ČR zúčastnilo 113 tisíc dobrovolníků.

Do celosvětového úklidového dne se může zapojit úplně každý, informoval Radek Janoušek z Ukliďme Česko, z. s. Od jednotlivců přes skupiny, instituce, školy, podniky, spolky až po města a obce. Na stránce http://www.svetovyuklid.cz/ je podrobný návod, jak se zapojit, stát se dobrovolníkem, organizovat úklid či například akci mediálně podpořit. Haló noviny jsou jedněmi z mediálních partnerů akce.

Zářijový celosvětový úklidový den může být dárkem republice k příležitosti 100. výročí založení ČSR.

(mh)