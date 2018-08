Velvyslanec RF v ČR A. Zmejevskij předává projev vděku V. Putina v zastoupení D. Narvovi. FOTO - Václav ŽALUD

Putin ocenil Miladu Narvovou z Chomutova za statečný čin

Projev vděku prezidenta Ruské federace Vladimira Putina české občance Miladě Narvové (82) z Chomutova za statečný čin k záchraně sovětských vojáků v době druhé světové války převzal v Praze od velvyslance RF v ČR Alexandra Zmejevského její syn Dan Narva.

Z nařízení Vladimira Putina o vyjádření vděku české občance vyplývá, že Milada Narvová a její rodiče - Václav a Růžena Cihlářovi - ukryli v roce 1944 tři příslušníky Rudé armády, kteří uprchli z nacistického tábora pro válečné zajatce nedaleko Kladna. Rudoarmějce Jakova Bondarenka, Michaila Romanova a Nikolaje Zarojeva předala rodina Cihlářova partyzánskému oddílu pod vedením sovětského důstojníka kpt. Grigorije Patoka.

Ocenění od V. Putina převzal za svoji téměř třiaosmdesátiletou matku žijící nyní v Chomutově, kam se odstěhovala s manželem po poválečné výzvě - Češi do pohraničí po Němcích odsunutých ze Sudet, její syn Dan Narva. Naší redakci Narva sdělil, že jeho matka se zdravotně k cestě do Prahy v tropickém počasí necítila, proto jej požádala o převzetí ocenění v zastoupení. Byla ráda, že se přihlásili potomci zachráněných z Archangelska. Mluvila s nimi prostřednictvím internetu na Skype a oživila si s nimi vzpomínky na válku. »Škoda, že se toho nedožili babička s dědou (R. a V. Cihlářovi), kteří měli na záchraně největší zásluhy. Mé mámě bylo tehdy deset let. Zásobovali potravinami a vším potřebným tři sovětské vojáky ukryté v lese u obce Kalivody. Starali se o ně asi tři měsíce,« uvedl Narva.

Na příběh rodiny Cihlářových z doby Velké vlastenecké války upozornila ruské velvyslanectví v ČR brněnská badatelka Soňa Holečková, která našla ve válečných archivech a kronikách tisíce jmen a vrátila je na pomníky v městech a obcích dosud neznámým sovětským vojákům, kteří přišli o život většinou v dubnu 1945 na jihu Moravy při osvobozování Československa z hitlerovské fašistické okupace. Na pomnících pro ně chyběla jména. Holečková rovněž píše a vydává dokumentární publikace o válečných událostech na jaře 1945. Nedávno vydala brožuru s názvem Od Čejce k Brnu, Těžké tanky IS-2 v bojích na jižní Moravě.

V brněnském klubu Rudé armády aktivně pracuje Holečková při řešení historických dobových otázek. Patří mezi pokračovatele zesnulého významného moravského vojenského badatele Vlastimila Schildbergera. Klub vyhledává ve spolupráci s Vojenským leteckým muzeem ve Vyškově pozůstatky sestřelených sovětských vojenských letadel z dubna 1945. Nalezené lidské ostatky jsou pak pietně pochovávány s vojenskými poctami na Čestném pohřebišti Sovětské a rumunské armády Ústředního hřbitova v Brně. Tuto práci Soni Holečkové ocenil i prezident Ruské federace Vladimir Putin, který jí osobně předal v Kremlu státní vyznamenání Ruské federace - medaili Za blagodějanije.

Holečková redakci informovala, že na začátku nynějšího případu byl e-mail od vnuka jednoho z oněch zachráněných vojáků - rudoarmějce Jakova Bondareva. Pan Alexandr Voronov z Astrachaně mě požádal, jestli se mohu pokusit najít českou rodinu, která se trojice uprchlých válečných zajatců tehdy ujala. Dobrá věc se podařila!

Čestná předsedkyně Koordinační rady ruských spolků v ČR Ljubov Vondroušková konstatovala, že Soňa Holečková, členka Klubu vojenské historie Rudé armády v Brně, našla v archivech přes 5000 jmen vojáků padlých při osvobození území dnešního Jihomoravského kraje a ČR. Některá jména se pak dostala v obcích na desky pomníků a hrobů do té doby neznámých vojáků a důstojníků Rudé armády. »Místo jejich posledního odpočinku Holečková sdělila jejich pozůstalým v Rusku a v republikách bývalého Sovětského svazu. Ti do té doby nevěděli, kde ve střední Evropě je místo posledního odpočinku jejich předka ve zbrani. Obnovili vzpomínky na ně a mnohdy se přijeli na jejich hroby podívat. Tato práce paní Holečkové, vracení jmen neznámým obětem boje s fašisty, je hrdinství! Obdivuji ji,« zdůraznila Vondroušková.

(vž)