Agáta přinutila poslance přerušit dovolenou

Kontrola hospodaření Úřadu pro zahraniční styky a informace je podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) hotová, závěrečnou zprávu dostane dnes. Poté rozhodne o případných opatřeních.

Ministr to řekl novinářům poté, co o kontrole diskutoval s poslanci bezpečnostního výboru Sněmovny na jeho uzavřeném jednání.

Podrobnosti ke kontrole neuvedl s tím, že i zpráva bude v režimu tajné. Podrobnější byl iniciátor mimořádného jednání výboru, jeho místopředseda Zdeněk Ondráček (KSČM), podle kterého se výsledky kontroly už zabývají orgány činné v trestním řízení. Důvodem byly mj. informace o tom, že civilní rozvědka postrádá některá zařízení na odposlouchávání a lokalizaci mobilních telefonů známých pod jménem Agáta.

Zdeněk Ondráček (KSČM)

»Přijali jsme informaci od ministra vnitra Jana Hamáčka a pověřeného ředitele ÚZSI Radka Musílka a vzhledem k tomu, že v dané věci proběhla kontrola, jejíž výsledky měly být ukončeny nejprve do 30. 6. a následně byl termín prodloužen až do konce července, tak výsledky kontroly jsou zpracované, je připravena k odeslání ministrovi vnitra a premiérovi. Po této informaci, že zároveň bylo podáno i oznámení o skutečnostech, jež nasvědčují tomu, že mohl být spáchán trestný čin, a výsledky kontroly se zabývají orgány činné v trestním řízení, jsme jednání přerušili,« sdělil Ondráček novinářům s tím, že výbor počká, až se se zprávou seznámí premiér a ministr vnitra. Ti na základě výsledku kontroly podle Ondráčka rozhodnou, jestli její výsledky jsou natolik závažné, že je potřeba svolat Bezpečnostní radu státu, a následně poté bude jednání výboru pokračovat. »Informace, které jsme potřebovali získat a které by nenarušily trestní řízení, jsme od pana ministra vnitra i pověřeného ředitele ÚZSI Musílka dostali,« dodal poslanec KSČM.

Situace je vážná, jde o bezpečnost ČR

Zprávu podle Ondráčka dostane také premiér Andrej Babiš (ANO). Po seznámení se s výsledky má rozhodnout, zda zjištění byla natolik závažná, aby kvůli tomu bylo třeba svolat Bezpečnostní radu státu. Jednání výboru bylo kvůli tomu přerušeno do doby, než se Babiš a Hamáček se zprávou seznámí, dodal Ondráček.

Civilní rozvědka podle informací v médiích koupila osm až devět zařízení zvaných Agáta a zaplatila za ně zhruba 90 milionů korun. Přesný osud této techniky však není podle listu k dohledání. Objevily se např. nepotvrzené informace, že dvě třetiny z pořízených Agát měly skončit jako dar Egyptu.

Na dotaz Haló novin, zda situace byla či je tak vážná, že se výbor musel sejít o parlamentních prázdninách, Ondráček odpověděl: »Informace je vážná, protože se jedná o tajnou službu a uvedené informace mohou ohrozit bezpečnost ČR a samozřejmě i pracovníky, kteří pracují pro bezpečnost ČR. Proto bylo třeba se tomu věnovat i v létě.«

Tím, že byl posunut termín uzavření kontroly až na konec července, nestačil se podle jeho slov s výsledkem seznámit premiér Andrej Babiš a ministr vnitra Jan Hamáček. Proto výbor jednání přerušil a sejde se k této věci znovu 22. srpna v přestávce mimořádného jednání Sněmovny k důchodovému zákonu, který poslancům vrátili senátoři. »Jsem rád, že výbor pro bezpečnost zareagoval operativně a byli jsme rychlejší než Bezpečnostní rada státu. Je vidět, že členům výboru není bezpečnost ČR lhostejná,« dodal pro Haló noviny Ondráček.

Nahradí Dragoun Murína?

Hamáčkův předchůdce a nynější ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) již dříve uvedl, že »z prověřování hospodaření úřadu vyplynuly skutečnosti, které nasvědčují opakovanému porušování vnitřních předpisů při provádění, evidování, účtování zpravodajské činnosti a nedostatky při řízení zpravodajské činnosti«. Někteří příslušníci rozvědky jsou v podezření, že se dopustili »jednání, která mají znaky trestných činů«. Vznikla údajně škoda velkého rozsahu. Znaky protiprávního jednání mělo podle Metnara schválení nákupu majetku za nepřiměřenou cenu. Panují také podle něj pochybnosti, zda byl zaplacený majetek vůbec nakupován.

Sněmovní výbor pro bezpečnost i komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů se mají s kandidátem na nového ředitele této inspekce Radimem Dragounem seznámit 22. srpna. Důvodem byla žádost premiéra Babiše, který se rozhodl nynějšího šéfa Okresního státního zastupitelství v Lounech Dragouna nominovat na základě doporučení výběrové komise. Měl by nahradit Michala Murína, který na vedení komise počátkem května rezignoval po dlouhodobých sporech s premiérem.

(ku)