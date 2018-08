Ilustrační FOTO - pixabay

K zubařům na venkově míří první dotace

Dotace na provoz zubní ambulance získali první tři lékaři z Chebu, Ústí nad Labem-Střekova a Horní Cerekve na Vysočině. Ministerstvo zdravotnictví jim rozdělí celkem 3,5 milionu korun. Podle stomatologické komory by ale dotace měly mířit víc na venkov.

Program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb vyhlásilo ministerstvo koncem února. Jeho cílem je motivovat zubaře ke zřízení praxí i v méně atraktivních oblastech. »Touto finanční podporou chceme motivovat zubaře k tomu, aby si otevřeli nebo převzali stávající ordinace v místech, kde je to nejvíce potřeba, aby pacienti nemuseli dojíždět neúnosně daleko. Jsem velmi rád, že první stomatologové využili nabídnuté pomoci. Věřím, že to bude impuls pro další lékaře,« uvedl šéf resortu Adam Vojtěch (ANO). V programu je k dispozici téměř sto milionů korun, ministerstvo je chce v průběhu čtyř let rozdělit mezi zhruba stovku stomatologů. Zubaři mohou o dotace žádat od května. Peníze mohou použít na zaplacení části mzdy sestry, zubní instrumentářky nebo hygienistky.

Spolu s Českou stomatologickou komorou (ČSK) ministerstvo vytipovalo místa, kde zubní lékaři podle nich chybí. Jde například o Tábor, Bruntál, Strakonice nebo Rumburk. Podle prezidenta ČSK Romana Šmuclera ale není dobře, že dvě dotace šly do relativně velkých měst. »Nedopočítali jsme podmínky asi ideálně. ČSK navrhla upřesnění podmínek, aby dotace šly do budoucna opravdu tam, kde není zubní lékař, a ne do míst, kde dotované místo bude konkurencí stávajícím kolegům,« napsal na facebookové stránce komory.

Podpora by měla být koordinována

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM a kandidátka do Senátu v obvodu Náchod Soňa Marková našemu listu potvrdila, že komunisté jakoukoli podporu vyšší dostupnosti stomatologické péče vítají. »Samozřejmě je důležité dobře nastavit podmínky, aby to nebyla malá domů pro někoho, ale aby skutečně byla podpořena ta místa, kde je malá dostupnost stomatologické péče,« řekla. Nelíbí se jí určitá roztříštěnost v této oblasti, něco podle ní vymýšlí ministerstvo, něco zdravotní pojišťovny a některé kroky dělají samotné samosprávy. »Určitě by bylo dobře, aby se tyto subjekty domluvily, a aby ten problém řešily společně, protože se může stát, že ty finanční prostředky nebudou dobře investované a v konečném důsledku se ta zubařská péče stejně k těm lidem nedostane. Takže já jsem pro to, aby ta podpora byla koordinovaná se všemi zainteresovanými subjekty,« míní Marková.

Za vhodné by také považovala zahájit diskusi, jakými kroky, kromě finančních, posílit odpovědnost mladých lékařů, aby nastupovali i do regionů a nejenom do velkých měst. »Všude žijí lidé a všude potřebují dostupnou zdravotní péči,« dodala Marková.

V neposlední řadě je podle ní potřeba více se soustředit na financování z veřejných finančních prostředků. »Stomatologická péče je nedostupná nejenom proto, že nejsou lékaři, ale také proto, že je hodně drahá a lidé na ni nemají,« uvedla. Řešením by mohly být určité programy pro lidi, kteří nemají dostatek finančních prostředků. »Abychom nebyli národem bezzubých, a když už máme co do úst, tak abychom to měli také čím rozkousat,« dodala Marková.

Pět dnů v týdnu alespoň pět let

Další žádosti o dotaci ministerstvo posuzuje. Podmínkou pro její získání je, aby žadatel do tří let přijal nejméně 1500 pacientů. Alespoň desetina musí být děti a senioři. Musí také doložit, že má smlouvy nejméně se čtyřmi zdravotními pojišťovnami. Ordinovat musí alespoň 35 hodin týdně, otevřeno musí mít každý pracovní den. Přijetím dotace se zaváže poskytovat služby v dané obci minimálně pět let. Maximálně může zubař získat 240 000 Kč za rok nebo 1,2 milionu za pět let, podílet se musí třiceti procenty nákladů.

(jad)