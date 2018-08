Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová. FOTO - Wikimedia commons

Návrat Ardernové do funkce

Šest týdnů po narození dcery se novozélandská premiérka Jacinda Ardernová vrátila do práce a bude znovu plně vykonávat funkci předsedkyně vlády.

Podle agentury AFP o tom informoval novozélandský úřad vlády. Ardernovou v uplynulých šesti týdnech zastupoval vicepremiér Winston Peters. Osmatřicetiletá Ardernová se loni stala nejmladší předsedkyní vlády Nového Zélandu za posledních 150 let a je také první ženou v dějinách své země, která porodila v době, kdy zastávala premiérský úřad. O dceru Neve, která se narodila 21. června, se bude nyní starat převážně premiérčin partner, moderátor Clarke Gayford. Ardernová bude krátce vládní agendu vyřizovat z domova v Aucklandu, zítra by s rodinou měla dorazit do hlavního města Wellingtonu.

(čtk)