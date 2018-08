Úřadující prezident Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. FOTO - Wikimedia commons

Zimbabwe v napětí, odehrály se střety

Úřadující prezident Zimbabwe Emmerson Mnangagwa jednal s vůdcem opozice Nelsonem Chamisem o zmírnění napětí po středečních střetech mezi armádou a demonstranty.

Mnangagwa to oznámil na svém Twitteru. V metropoli Harare se ve středu armáda střetla se stoupenci opozice, kteří viní vládu ze snahy manipulovat s výsledky pondělních prezidentských voleb. O život přišli tři lidé. Volební komise navzdory očekávání výsledky prezidentského klání stále neoznámila, čas na to má do soboty.

Ulice Harare podle agentury Reuters střežila armáda a uzavřeny zůstaly i některé obchody. Vláda navíc varovala, že pouliční protesty tolerovat nebude.

»Musíme jít příkladem a ukázat Zimbabwanům, že mír je nejdůležitější,« napsal Mnangagwa na svém Twitteru, kde také vyzval k nezávislému vyšetřování úmrtí demonstrantů. Prezident přitom ve středu z odpovědnosti za násilnosti obvinil opoziční lídry.

Zpravodajský portál BBC zimbabwskou metropoli Harare přirovnal k městu duchů, situaci v ulicích sleduje policie i armáda. Ta podle svědků nařídila centrum města vyklidit a lidem přikázala, aby zůstali doma a nevycházeli.

Policie mimo jiné obsadila ulice kolem sídla opoziční strany Hnutí pro demokratickou změnu (MDC). Uvnitř je podle agentury Reuters 27 zaměstnanců, kteří mají na starost sčítání hlasů z prezidentského klání.

Mezinárodní pozorovatelé vyzvali volební komisi, aby výsledky voleb oznámila co nejdříve. Agentura Reuters spekuluje, že by úřady tak mohly učinit co nejdříve. Webové stránky volební komise ale po nočním útoku neznámých hackerů nefungovaly.

Zimbabwané v pondělí kromě prezidenta volili také poslance i členy místních zastupitelstev. Vládní strana Africký národní svaz Zimbabwe-Vlastenecká fronta (ZANU-PF) ve volbách získala v parlamentu dvoutřetinovou většinu, která jí umožní měnit ústavu.

(pe, čtk)