EL: Sparta nestačila na Suboticu

Fotbalisté Sparty končí v Evropské lize už ve 2. předkole. V domácí odvetě sice soupeře ze Spartaku Subotica jasně přehrávali a vyrovnali skóre po prohře 0:2 z úvodního duelu. Po jedné chybě však inkasovali z penalty a výhra 2:1 jim na postup nestačila.

Sparťané dvakrát nastřelili konstrukci branky, pak se trefili Josef Šural se Srdjanem Plavšičem, ale v 75. minutě Uroš Radakovič zbytečně fauloval ve vápně a Bojan Čečarič zařídil postup srbského celku. Hosté se ubránili i v deseti po vyloučení Milana Marčiče.

Krátce po penaltě vtrhli na hřiště fanoušci letenského celku a duel na pět minut přerušili. Sparta stejně jako loni končí v pohárech hned na prvním soupeři. Subotica se naopak může těšit na zápasy s Bröndby Kodaň.

Sparta s vědomím nutnosti co nejdříve skórovat začala utkání ve velkém tempu a od začátku soupeře dostala pod velký tlak. Hráči předváděli výkon, jaký od ní fanoušci dlouho neviděli, a jen smůla v koncovce zabránila tomu, aby Pražané souboj neotočili už v první půli.

Už ve 4. minutě měl na hlavě gól Stanciu, ale po Plavšičově centru trefil jen břevno. Branková konstrukce zastavila i pokus Tetteha, který hlavou zamířil do tyče. Ve 20. minutě získal Stanciu míč u vápna soupeře, ale nepřihrál na Šurala, který poprvé v sezoně nastoupil v základní sestavě. Následovala střela Plavšiče a neuspěl ani Šural s hlavičkou, kterou mu vyrazil brankář Perič.

Sparťanský kapitán uspěl až ve 28. minutě, kdy odcentroval Plavšič. Šural přetlačil na zadní tyči obránce a střelou z voleje do protipohybu brankáře vrátil Spartu do boje o postup.

Tlak Sparty pak ale utlumilo zhruba čtyřminutové přerušení utkání kvůli ošetřování hostujícího stopera Čalasana, který po souboji s Costou utrpěl zranění hlavy. Hráči okamžitě signalizovali nutnost zásahu lékařů, otřesený srbský stoper ale odmítal opustit hřiště. Poté chvíli trvalo, než se domácí opět dostali do tempa, ale v závěru poločasu opět sahali po gólu po střelách Stancia a Tetteha.

V 61. minutě dala Sparta druhý gól, ale trefu Šurala hlavou po rohu rumunští sudí neuznali kvůli útočnému faulu. Chvíli nato ale domácí zakombinovali po pravé straně, Frýdek od lajny nacentroval a Plavšič z voleje střelou o zem zařídil vyrovnání skóre v dvojutkání. Zvednutýma rukama se fanouškům Subotice omlouval, protože sám za tento klub v minulosti hrával.

Čtvrt hodiny před koncem se ale sparťané sami o postup připravili. Radakovič měl míč pod kontrolou, ale nechal se o něj obrat a následně soupeře přistrčil, což sudí posoudil jako penaltu. Čečarič ji proměnil a Sparta znovu potřebovala dát dva góly.

To už se jí nepovedlo, i když soupeř dohrával v deseti. Před tím krátce po penaltě rozezlení fanoušci Sparty vtrhli na hřiště a duel na pět minut přerušili, což bude mít dohru u disciplinární komise UEFA. Po utkání ale fans snahu sparťanů ocenili potleskem.

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): »Samozřejmě hodnocení je pod vlivem toho, že budeme chybět v Evropě. Jsme venku, to jsme nechtěli. Myslím, že kluci dnes ale podali výborný výkon. Chyběl nám trochu klid v koncovce, zahodili jsme neuvěřitelné množství šancí, i stoprocentních. Samozřejmě zápas přináší i chyby. Klobouk dolů před kluky, co odvedli. Mrzí mě, že do toho takhle vstoupil rozhodčí. Nemohu se ubránit pocitu, že penalta byla přísná. Chtěl jsem po klucích týmový výkon, takže nemá smysl hledat jednotlivce. Nebudeme to házet na Uroše (Radakoviče), stejné chyby jsou, že jsme neproměnili šance. Spokojenost s výkonem ale přebíjí hořkost a zklamání z vyřazení.«

Vladimir Gačinovič (trenér Subotice): »Sparta byla velmi silným soupeřem. Měli jsme nějakou taktiku, ale nemohli jsme ji praktikovat, protože Sparta byla mnohem lepší. Měli jsme obrovské štěstí a první poločas jsme nevěděli, kam skočit. Sám jsem z výsledku překvapený. My jsme byli lepší v Novém Sadu, ale nehráli jsme tak dobře jako dnes Sparta. Penaltovou situaci těžko hodnotit, byl jsem daleko. Fotbal někdy dává a někdy bere. Jsme hrdí, že my jako menší klub jdeme dál. Došlo k situacím, které k fotbalu nepatří, ale u nás v Srbsku je to podobné.«

Sparta Praha - Spartak Subotica 2:1 (1:0)

Branky: 29. Šural, 66. Plavšič - 75. Čečarič z pen. Rozhodčí: Coltescu - Avram, Orbulet (všichni Rum.). ŽK: Kanga, Plavšič, Šural, Chipciu, Tetteh - Marčič, Miloševič, Vukčevič, Djenič, Perič. ČK: 90.+7 Šural - 81. Marčič. Diváci: 12 068. První zápas: 0:2, postoupila Subotica.

Sparta: Nita - Chipciu (90. Štetina), Radakovič, Kaya, Costa (85. Vatajelu) - Stanciu, Frýdek, Kanga, Plavšič - Šural, Tetteh. Trenér: Ščasný.

Subotica: Perič - Tekijaški, Kerkez, Čalasan (36. Marčič), Vukčevič - Jočič, Šimura - Djuričin (55. Djenič), Glavčič, Savkovič - Čečarič (90. Torbica). Trenér: Gačinovič.

(red)