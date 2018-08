Počasí v Ceutě

Neuskutečnitelné se stalo skutečností, alespoň pro mnohé tomu tak je. Itálie splnila své »hrozby« a skutečně přestala až od libyjských břehů převážet do své země migranty, tedy alespoň pro jednou k tomu došlo, byť Italové to nyní vysvětlují trochu jinak. Každopádně výsledek je skutečně takový.

Co že se to vlastně stalo? Italská těžařská loď (nikoliv vládní) Asso 28 našla ve Středozemním moři 108 lidí a odvezla je zpět do Libye, tedy do země, z které když už nepocházejí, tak minimálně vypluli, a s kterou má mimochodem Itálie dohodu, podle níž má libyjská pobřežní stráž právo »zachráněné« odvážet zpět do své země.

Mnoho lidí na sociálních sítích tento krok kvituje, jak by také ne, vždyť »uprchlická hrozba« je velmi silným pojmem (a rozhodně ne zcela neoprávněně). Kdo se ovšem začal okamžitě čílit, jsou neziskovky. Hned jako první se ozvala jistá španělská neziskovka, která se věnuje »zachraňování migrantů u břehů severní Afriky«. Není bez zajímavosti, že v poslední době získali migranti velmi nechvalnou pověst kvůli událostem právě na španělské hranici, přesněji v enklávě na severu Afriky v Ceutě. Zde bez skrupulí zaútočili na pohraničníky mimo jiné vápnem a výkaly a vymohli si vstup na španělské území. Jestli se takto budou chovat všichni »žadatelé o azyl«…

Každopádně kritice ze strany neziskovek se není co divit. Vždyť je to jejich živobytí. Možná kdyby všechny peníze, které za migranty dostávají, šly přímo do Afriky, byl by tam třeba už teď blahobyt. Někteří však argumentují tím, že se jedná o porušení mezinárodního práva, což je z velké části relevantní tvrzení. Do země, která není bezpečná (kdopak se o to postaral?), by skutečně neměli být uprchlíci vraceni. Ale ruku na srdce, jsou to vlastně skutečně uprchlíci? Argumenty o řízené invazi totiž taky jen tak nelze s lehkým srdcem hodit za hlavu.

Ale co, raději to uzavřu jedním takovým vtípkem z kategorie černého humoru, co jsem nedávno zaslechl. Podle mne se k současné situaci vysloveně hodí: Uprchlíci k nám nejen přinášejí svoji kulturu, nově si s sebou berou i svoje počasí…

Tomáš CINKA