Vzdělávání v časech nevalných

Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Vypůjčil jsem si dnešní úvod od Vladislava Vančury, konkrétně z úst Antonína Důry, jenž takto rozjímal na letní plovárně. Pokud bych bral toto léto jakožto léto, patrně bych neseznal, že je něco jinak. Krajinu spalují sluneční paprsky, lidé se chladí u vody, kde zapomínají na dennodenní trápení, a děti si užívají prázdnin.

Nicméně oním adjektivem »nešťastným« mám na mysli – světě, div se! - naši politickou scénu. A ta je podivná již po nějakou dobu. Asi tak dvacet sedm let. Za ta léta jsme si zažili takové hořko-sladké taškařice, že by stačilo jen zalovit v politickém klobouku a tahat dle libosti. Takže co tam máme o tomto létě? Třeba diplomky. Ano, již třetí člen Babišovy vlády má s tímto elaborátem problém. Zprvu se z kabinetu museli kvůli svým závěrečným pracím poroučet ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD), kteří opisovali z cizích prací. Do třetice je jím ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Ten se sice nedopustil takových prohřešků jako ona exministerská dvojice, leč už je toho jaksi příliš.

Vidím to asi takhle: trio těchto ministerských »nezbedníků« je průřezem naší společností. Je to jakýsi vzorek kvality naší vzdělávací soustavy. Jsme národem Jana Amose Komenského, kde dlouhá léta platívalo, že v tehdejším Československu (ano, mám na mysli především dobu »čtyřiceti let temna«) byla kvalita výuky na špičkové úrovni. Ten, kdo měl maturitu, byl povětšinou člověkem, který nejenže bezchybně ovládal gramatiku, věděl, kdo byl literát Ignát Herrmann (kdo z dnešní maturující mládeže tohoto autora díla U snědeného krámu zná?), anebo ovládal logaritmické rovnice. Dnes je to děs a hrůza. Stejné je to na školách základních, kdy studijní typy odcházejí po páté třídě na víceletá gymnázia. A ve třídách víceméně zůstávají ti, kteří základní školu nějak »uhrají« s vidinou učebního oboru či nějaké té střední školy. A nejinak je tomu i na univerzitách. Naše vysoké školy dlouhá léta vychovávaly skutečné vzdělance, kteří skvěle obstáli i v zahraničí.

Nemám na mysli, že všechny vysoké a střední školy jsou špatné, neboť na některých je vskutku kvalitní výuka. Příliš mně ale nevoní nejrůznější podivné vysoké a střední školy s. r. o., na nichž studují především ti ze zámožných rodin. Kvalita takovýchto ústavů je tristní. Z naprosté většiny zde platí přímá úměra, že ten, kdo zaplatí, ten studuje, a později také absolvuje. A to třeba nějakou diplomovou prací na téma »Děti a volný čas«, jejíž úroveň leckdy dosáhne na slohovou práci ze základní školy.

Škoda, že nad branami soukromých škol veškerého typu nevisí Komenského rčení: »Ke studiu je zapotřebí leb ocelová a zadek olověný.« Pojďme raději k vodě a vzpomínejme, kterak jsme biflovali Jak lvové bijem o mříže. Šťastná to léta.

Radek NEJEZCHLEB, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec