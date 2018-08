Ve volbách můžeme dosáhnout změny

Blíží se komunální volby a volby do části Senátu. Na naší kandidátce v Blansku jsou odborníci, mladí lidé a především ti, kteří mají o rozvoj Blanska zájem. Je zde k řešení spousta problémů, ať už se jedná o opravy komunikací, zlepšení dopravní dostupnosti, služeb pro občany, rozvoj a podporu sportovních aktivit, především u dětí a mládeže. Je třeba podat pomocnou ruku osamělým seniorům či handicapovaným. Lehké to nemají ani matky samoživitelky. To vše a mnoho dalšího zahrnuje náš program pro komunální volby.

V Blansku se udělal kus práce. Vždy jsme se snažili chránit především zájmy občanů. Rozhodně nesouhlasíme s rozprodejem městského majetku a budeme pečlivě dohlížet na to, aby výběrová řízení, která město vyhlásí, byla vždy transparentní. Jsme nesmírně vděčni všem, kteří se na nás obracejí se svými podněty, ale i s problémy, které sami neumějí vyřešit.

V úterý bylo ukončení podání kandidátek, jak do komunálních, tak senátních voleb. Lidé se někdy nestačí divit. Političtí turisté mnohdy neúspěšní v bývalých stranách hledají uplatnění jinde. A tak kdysi razantního politika ODS Jakla najdeme jako kandidáta do Senátu u SPD. Také bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD David dnes kandiduje za Okamurovu stranu.

Jaký kotrmelec tito kandidáti ve svých názorech udělali, je dnes záhadou. Člověk by neměl měnit své názory a proklamace ve vizi politického postu. To nikdy nepřinese nic dobrého. Komunální politika je nejbližší lidem. V obcích a městech si tak doslova vidíme do talíře. Proto věřím, že ve volbách rozhodne především rozum, a ne politikaření.

Je důležité, aby i v té nejmenší obci lidé věděli, že o ně máme zájem a snažíme se napravit, co tu kdysi pravicové vlády způsobily. V poslední době vidíme, že senioři, kteří po celý život poctivě a těžce pracovali, dnes obracejí každou korunu, aby mohli zaplatit nájem, energie či doplatky za léky. Myslím, že právě v této oblasti má stát velký dluh. Proto je velmi dobře, že se dnešní vláda o seniory začala zajímat a připravuje navýšení důchodů. Každý z nás má možnost pomoci změně, pokud využije svého práva a přijde k volebním urnám. Mám za to, že tato jedinečná možnost opravdu stojí za to.

Emil PERNICA, vedoucí kandidát KSČM pro volby do Zastupitelstva města Blansko