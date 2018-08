FOTO - Pixabay

Problémy s předlužením se nedaří řešit

V České republice se nedaří řešit problémy s předlužením a dluhovými pastmi. Legislativa ke zlepšení stavu chybí. Uvádí to výroční Zpráva o stavu lidských práv v ČR za rok 2017. Podle místopředsedy ústavně právního výboru Sněmovny Stanislava Grospiče (KSČM) je konstatování zprávy pravdivé.

Jen pomalu se rozvíjí systematické vzdělávání k posílení právní a finanční gramotnosti. Podle mapy exekucí mělo loni nějakou exekuci 863 tisíc Čechů a Češek, tedy skoro desetina obyvatel ČR. Tři a více exekucí mělo téměř půl milionu lidí. »Řada z těchto osob dluží tak vysoké částky, že je do konce života nedokážou splatit. Jejich dluhy jsou tak vysoké, že lidé nedosáhnou ani na oddlužení, které vyžaduje splacení 30 procent dluhů během pěti let,« uvádí zpráva.

S konstatováním zprávy je třeba podle Grospiče souhlasit. »Třeba ale podotknout, že předlužení, dluhové pasti a lichva jsou průvodní jevy kapitalistické společnosti, která je dnes tak moc vykreslována jako nejdokonalejší. Protože žijeme v kapitalistické společnosti, není možné tento problém absolutně vyřešit,« řekl Haló novinám. Grospič je přesvědčen, že situaci nepomůže vyřešit ani snaha o širší osvětu a tzv. »ekonomickou gramotnost«. Lze však podle něj některé dopady omezit a alespoň z části poskytnout přiměřenou ochranu. »Za zásadní považuji řešit otázku lichvy. KSČM se o to mnohokrát snažila a i v tomto volebním období připravuje úpravu postihu lichvy. V současné době probíhá projednávání široké matérie insolvenčního zákona s cílem umožnit oddlužení co nejširšímu okruhu osob. Bohužel mám zkušenost, že se tím zdaleka neřeší podstata problému předlužení, ale jen a pouze následek,« dodal. Z insolvencí se navíc podle něj stále více dělá obchod s chudobou, což je samozřejmě velice špatné. »KSČM vidí řešení v zásadním postihu a zabránění lichvy a v regulaci bankovního sektoru,« uvedl Grospič.

Tratí i věřitelé

Mapu exekucí vytvořily Otevřená společnost a Ekumenická akademie. Loni proti roku 2016 přibylo dalších 31 tisíc lidí s exekucí. Situace se zhoršila ve 12 ze 14 krajů. V Ústeckém kraji bylo v exekuci 18 procent lidí nad 15 let, v Karlovarském 17 procent a v Libereckém 12 procent. Celkem 151 tisíc lidí nad 15 let mělo přes deset exekucí. Celková jistina loni činila 239 miliard korun. Autoři mapy uvedli, že 90 procent exekucí je nevymahatelných.

Polovina exekucí přitom byla kvůli částce nižší než 10¨tisíc korun. Většinu dluhů tak činily hlavně další náklady, poplatky, úroky a pokuty z prodlení. Řada lidí se pak zadlužila třeba proto, že jim v nemoci klesl příjem či že jim partner neplatil výživné. Podle zprávy tak po tomto bližším pohledu věty jako »dluhy se mají platit« či »kdo nechce dlužit, nemá si půjčovat«, dostávají vážné trhliny.

Zpráva zdůrazňuje, že nynější stav není výhodný pro nikoho. »Dlužníci prakticky do konce života odcházejí z legálního pracovního trhu, jelikož veškerý jejich příjem je okamžitě zabaven. Zaměstnavatelé jsou zatíženi administrací exekucí. Stát přichází o příjmy z daní, sociálního a zdravotního pojištění a je naopak nucen podporovat osoby sociálními dávkami. I věřitelé tratí,« stojí ve zprávě.

Na pravidlech se politici neumějí dohodnout

Podle zprávy při řádném oddlužení mohou věřitelé počítat aspoň s částí peněz a dlužník neztrácí motivaci pracovat. Na pravidlech, která by umožnila oddlužit se a začít znovu, není zatím mezi politiky shoda. Zpráva poukazuje na to, že loňské návrhy novel se zrušením podmínky splacení aspoň 30 procent dluhu či se sloučením exekucí ve Sněmovně neprošly. Upravilo se zatím insolvenční právo. Podle zprávy se také jen pozvolna rozvíjí systematické vzdělávání a posilování finanční a právní gramotnosti.

»Problematiku exekucí tak svou činností korigovaly zejména soudy,« uvádí zpráva. Ústavní soud rozhodoval třeba o nezabavitelném příjmu u vězňů. Zabýval se i zadlužením dětí. Podle soudců děti mají mít právo dosáhnout zletilosti bez nezaviněných dluhů a soudy by při řešení případů měly rozlišovat, zda nejde o dluhy »vrchnostensky určené«, jako poplatky za odpad či zaviněné někým jiným. Mapa exekucí ukazuje, že v některých obcích tvoří děti i desetinu obyvatel s exekucí.

Zprávu vypracovává sekretariát rady vlády pro lidská práva od roku 1998.

(jad)