Hamáček chce schůzi Sněmovny ke zvýšení důchodů

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) požádal předsedu Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) o to, aby co nejrychleji svolal schůzi dolní komory k novele o zvýšení důchodů. Sněmovna by se k opětovnému posouzení předlohy, kterou jí vrátil Senát, měla sejít mimořádně pravděpodobně 22. srpna.

Novelu je třeba přijmout do září tak, aby se nezkomplikovalo zvýšení penzí od začátku příštího roku. »Zvláště pro mne jako sociálního demokrata je důležité, aby v tomto konkrétním případě senioři nepřišli o zvýšení svých starobních důchodů od nového roku jen díky pasivitě politiků,« napsal Vondráčkovi Hamáček.

Sněmovnou schválená verze novely, kterou sociální demokraté podporují, podle nich zvýší pevnou část penzí o 320 Kč a s pravidelnou valorizací tak důchod průměrně vzroste o 918 Kč. Lidé starší 85 let navíc získají k důchodu další tisícikorunu.

Senát chce, aby tisícikorunový příplatek k měsíčnímu důchodu dostávali senioři, kteří čerpají důchod 25 a více let. Podle opoziční ODS to bude spravedlivější k ženám, které vychovávaly děti a kvůli tomu odcházely v minulosti do penze dříve než muži.

Důchody se zvyšují vždy v lednu, a to o součet poloviny růstu reálných mezd a růstu cen. Pravidlo podle novely zůstane stejné, zvětší se však podíl přidávání do pevné části a zmenší se podíl na růst procentní výměry, v níž se odráží výše odvodů z výdělků a odpracované roky. Části seniorů se tedy budou penze zvyšovat pomaleji než dosud. V příštím roce se však opatření díky přechodnému ustanovení ještě neprojeví. Státní rozpočet vyjde navýšení penzí příští rok asi na 14,2 mld. Kč v případě, že by novela byla účinná včas ve vládním znění. Senátní verze by znamenala zvýšení nákladů státu o další dvě miliardy korun.

(ku)