Nelegální migrace: ČR se stala z tranzitní cílovou zemí

Česká republika se v posledních letech stala z hlediska důvodu nelegální migrace cílovou zemí. Výjimkou bylo pouze období celosvětové migrační vlny, která se na území ČR projevila koncem roku 2014 a gradovala v roce 2015.

V této době ČR hodně využívali cizinci jako tranzitní prostor pro nelegální migraci do dalších evropských zemí. V roce 2016 a v roce 2017, po opadnutí vlny tranzitní nelegální migrace, zneužívají nelegální migranti naši republiku k pobytu do dalších zemí EU/Schengenu v menší míře. Vyplývá to ze Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR v roce 2017, kterou pro Poslaneckou sněmovnu připravilo ministerstvo vnitra.

Vývoj nelegální migrace po roce 2008, kdy došlo k zásadním změnám v souvislosti se vstupem ČR do schengenského prostoru, ukazoval od roku 2011 postupné narůstání ročních počtů. Mezi jednotlivými roky v období 2011-2014 se jednalo o zvýšení v rozmezí sedm až 16 procent. Výrazná změna nastala v roce 2015, kdy v porovnání s rokem 2014 došlo k markantnímu nárůstu o 78 procent. V roce 2015 byl totiž evidován od roku 2008 dosud nejvyšší počet zjištěných nelegálních migrantů. Následující rok však došlo k výraznému poklesu, a to o 39 procent. Pokud bychom tento počet však srovnali s obdobím 2008 až 2014, potom je tento počet druhý nejvyšší v těchto letech. V roce 2017 pokračoval pokles - v porovnání s rokem 2016 se jednalo o snížení o 10 %, a po roce 2008 se jedná o čtvrtý nejvyšší roční počet.

V období od 1. ledna do 31. prosince 2017 bylo zjištěno při nelegální migraci na území České republiky celkem 4738 osob. V porovnání s rokem 2016 došlo k mírnému poklesu, a to o 523 osob, (tj. 9,9 %). Z celkového počtu bylo 4488 lidí (tj. 94,7 %) odhaleno při nelegálním pobytu a 250 lidí bylo zjištěno při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici ČR.

V nelegálním pobytu vedou Ukrajinci

Celkem bylo odhaleno při nelegální migraci 348 lidí opakovaně (tj. 8,1 % z celkového počtu lidí odhalených při nelegální migraci. Ve srovnání s rokem 2016 to představuje pokles o 27 lidí, tj. 6,6 procenta. Na prvním místě jsou státní příslušníci Ukrajiny (152 lidí, tj. 39,6 % z celkového počtu zjištěných lidí), další místa ve statistice obsadili občané Vietnamu (53 lidí), Uzbekistánu (22), Slovenska (20), Moldavska (18) a Ruska (18).

Z hlediska státní příslušnosti byli od roku 2008 tradičně nejpočetnější skupinou odhalených osob při nelegální migraci Ukrajinci. V rámci velké migrační vlny v roce 2015 ovšem došlo ke změně a první místo obsadili občané Sýrie. Po opadnutí migrační vlny se od roku 2016 na první místo opět vrátili Ukrajinci. Celkem bylo loni odhaleno 1527 státních příslušníků Ukrajiny (tj. 32,3 %). Na dalších místech se ve statistice umístili občané Ruska (333 lidí, tj. 7 %), Vietnamu (294, tj. 6,2 %), Moldavska (268 lidí, tj. 5,7 %) a Uzbekistánu (264 lidí, tj. 5,6 %)Těchto pět státních příslušností se na celkovém počtu zjištěných osob při nelegální migraci podílí zhruba ze 60 procent. V kategorii nelegálního pobytu jsou na prvním místě Ukrajinci, zatímco v kategorii nelegální migrace přes vnější schengenskou hranici se jedná o občany Albánie.

Od roku 2008 (vstup do schengenského prostoru) se na území ČR sledují dvě základní kategorie nelegální migrace. Jednak jde o překročení vnější schengenské hranice ČR – v této kategorii se sledují lidé, kteří nedovoleně překročili nebo se pokusili o nedovolené překročení vnější schengenské hranice (letiště) ČR. Ve druhém případě jde o nelegální pobyt – v této kategorii se vykazují cizinci zjištění na území ČR, včetně tranzitního prostoru, kteří porušují zákonem předepsané podmínky pro pobyt cizince – jde o nelegální vstup, překročení doby platnosti pobytu aj.

(ku)