Slavia se deset minut strachovala o tři body

Fotbalisté Slavie zvítězili v ligové předehrávce nad nováčkem z Opavy 3:1. Úřadující vicemistr vyhrál i třetí kolo nejvyšší soutěže a pojistil si vedení v tabulce. O triumfu červenobílých rozhodl Josef Hušbauer, který ve 20. minutě vstřelil svůj padesátý gól v české lize a krátce po pauze proměnil penaltu. V 80. minutě snížil Nemanja Kuzmanovič a ve třetí minutě přidal pojistku při své premiéře za Pražany Peter Olayinka. Opava v nejvyšší soutěži Slavii ani na sedmnáctý pokus neporazila a prohrála i třetí kolo.

Slávistický trenér Trpišovský udělal oproti minulému utkání jednu změnu v základní sestavě, kam se na úkor kapitána Škody vrátil útočník Tecl. To opavský kouč Skuhravý pozměnil zahajovací jedenáctku hned na pěti místech. Jen na lavičce začal veterán Zavadil, kvůli zranění nehrál Kayamba a chyběl i brankář Šrom, kterého nahradil Fendrich.

Slavia mohla už po půlminutě vést, když se na opavskou branku řítil Sýkora, ale Fendricha nepřehodil. Za chvíli mířil hlavou kousek nad Tecl a ve 13. minutě hostující gólman vyškrábl hlavičku Zmrhala, který tak brankově neoslavil čtvrteční 25. narozeniny.

Ve 20. minutě už červenobílí vedli. Bořilův aut odvrátila obranu jen za vápno, odkud se do míče opřel Hušbauer a nádherným volejem trefil přesně horní roh branky. Dnešní slávistický kapitán si připsal 50. gól v lize.

Hned vzápětí mohl zvýšit Sýkora, ale po individuální akci trefil jen tyč. Opava se stejně jako v prvním kole na Spartě snažila hrát otevřeně, ale Slavia ji aktivní hrou zatlačila a nepouštěla do šancí. Ve 32. minutě vyslal další střelu Hušbauer a Fendrich míč přizvedl na spojnici tyčí.

Šest minut po pauze už Slavia zvýšila. Stochovu střelu vyrazil Fendrich nejistě před sebe, Tecl při snaze o dorážku po souboji se Simerským upadl a z nařízené penalty se znovu prosadil Hušbauer. Reprezentační záložník dal dva góly v jednom ligovém utkání poprvé od sezony 2013/14, kdy se stal ještě v dresu Sparty nejlepším střelcem soutěže.

Opava se zvedla s příchodem Jurečky, který v 64. minutě přestřelil. V 70. minutě měl ještě větší šanci na snížení Kuzmanovič, ale nehlídaný z prostoru u penalty mířil nad. Na druhé straně Fendrich zareagoval na Škodovu teč Součkovy hlavičky.

Slezané přidali a v 76. minutě po Jurečkově střele musel zasahovat domácí gólman Kolář. Deset minut před koncem však už byl krátký na Kuzmanovičovu ránu těsně za vápnem a po 260 minutách inkasoval.

Slavia se najednou začala bát o výhru a nakonec o ni mohla přijít, kdyby v 86. minutě nestřílel střídající Helebrand nad. V závěru nastavení přidali Pražané pojistku. Hušbauer trefil tyč a několikrát odražený míč napálil do sítě střídající Olayinka.

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): »Rozdělil bych to na dvě pasáže. Jedna zhruba do 65. minuty, kdy jsme podali velmi kvalitní výkon, dali branky a měli spoustu šancí. Ke konci zápasu jsme trochu ztratili půdu pod nohama, i díky výbornému výkonu Opavy. Celkově jsme to měli dohrát klidněji. Do 60. minuty jsme neproměnili spoustu šancí, které jsme proměnit měli. První poločas se výkon blížil tomu, co bychom chtěli doma hrát. I za stavu 2:0 je soupeř pořád ve hře. V závěru jsme si přidělali vlastní vinou víc problémů, než je zdrávo. Mrzí mě inkasovaný gól, ale Opava si ho zasloužila. Chtěl bych vyzdvihnout Opavu. To mužstvo je strašně pracovité, mají výborného trenéra a velmi těžce se proti nim hraje. Těch bodů si nesmírně vážím, jestli bude Opava v tomhle pokračovat, bude velmi nepříjemný soupeř pro každého. Celkově jsem se vstupem do sezony spokojen, z 90 procent převažují pozitiva. Máme devět bodů, dali jsme 10 gólů. Myslím, že výkony byly vcelku slušné, ale pořád je na čem pracovat.«

Roman Skuhravý (trenér Opavy): »Prvních 20 minut to byl jednoduchý přímočarý tlak Slavie. Podržel nás brankář, ale z tlaku jsme se nedokázali vymanit a po naší ztrátě přišla standardka, odvrácený dlouhý aut a fantastická střela Hušbauera. Nebyli jsme odvážní v kombinaci a já byl rád, že jsme šli do poločasu se stavem 0:1. Do druhého jsme se rozhodli pro změnu rozestavení, abychom eliminovali dlouhé nakopávané míče Slavie. Škoda té penalty. Pak jsme měli momenty, které zápasem mohly zamotat, ale na kdyby se nehraje. Těší mě fakt, že jsme se zvedli za stavu 0:2 a ukázali odvahu, kterou dva roky pilujeme. Když jsem se bavil krátce po zápasu s Jindrou Trpišovským, tak nás pochválil. Ve druhém poločase jsme to byli my. Start na Spartě a na Slavii byl pro naše nezkušené hráče nad naše síly. Teď se teprve ukáže realita. Pevně věřím, že tohle mužstvo se popere o body už teď s Libercem a pak pojedeme tak, jak jsme zvyklí.«

Slavia Praha - SFC Opava 3:1 (1:0)

Branky: 20. a 51. z pen. Hušbauer, 90.+3 Olayinka - 80. Kuzmanovič. Rozhodčí: Houdek - Moláček, Caletka. ŽK: Ngadeu - Radič. Diváci: 13 127.

Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Sýkora (68. Baluta), Zmrhal (82. Olayinka) - Tecl (71. Škoda). Trenér: Trpišovský.

Opava: Fendrich - Simerský, Radič, Hrabina - Janetzký (62. Jurečka), Schaffartzik - Jursa (83. Juřena), Kuzmanovič, Zapalač - Puškáč, Smola (46. Helebrand). Trenér: Skuhravý.

(red)