Okurková nesezóna

Je okurková sezóna. Kolik bude okurek, nevím. Ovoce je prý na tom dobře, jak hlásají ovocnáři. Obilí sice sype málo, ale údajně pšenice kvalitou dokáže překrýt menší úrodu. Jen včelky měly horší rok. Spálená země jim neumožnila sběr, ač se chudinky snažily, jak mohly. Z počátku snůšek to vypadalo dobře, pak ale přišla zmíněná horka a i tráva už nebyla zelená, ale rezavě žlutá, a »medonosná květena« jako by nebyla. Jen tam, kde bylo možno zalévat, to bylo lepší. Proto v Polabí zalévané brambory vypadají velmi dobře.

Okurkovou sezónou však nenazýváme žně, ale období, kdy se nic neděje. Ve středověku prý dokonce při velkých vedrech hlavní válečné tažení odkládali, až horka přejdou. Zřejmě se v té době lépe mávalo mečem a tětivy luků se dobře napínaly. Letos takové období chybí. Je ovšem období, kdy ministři i premiér tráví své dovolené. Andreje Babiše televize dokonce zastihla v Salcburku. Nevyvedlo ho z míry ani naléhání jeho italského protějšku, abychom alespoň jednoho emigranta přijali do Česka. Odolává. Zatím. Tlak na něj se bude zvyšovat, zvláště kdyby se pan Poche přece jen stal ministrem. Pak jeho »ne« Babišovým představám by mohlo znamenat i konec vlády, protože sociální demokracie se ještě nepochlapila a lokálně-osobní zájmy tu stále převažují nad těmi republikovými. To víte, přinést někomu peníze, a to ještě bez zdanění, si zaslouží nemalou vděčnost, i když to »bez zdanění« znamenalo porušení českých zákonů. Ale paměť má své meze. A ta kolektivní zvláště. Už to by ovšem předsedu Hamáčka mělo varovat, tedy především to, že celá pravice se sjednotila v boji za Pocheho.

Jenže sociální demokracie není schopna se poučit. Není schopna? Nebo nemůže? Pražská sociálnědemokratická lobby je totiž silná a myslí si, že rozhoduje o straně. Je stranou transakcí. Jsou do nich sice zapleteni ti nejvýznamnější pražští politici ČSSD, ale i kdyby náhodou byli ve vyšetřovacích vazbách, věřím, že jako Al Capone by si našli cestičky, jak svůj byznys řídit.

Takže je i v té politice »okurková sezóna«? Zdá se, že tak nějak napůl. Připravují se totiž komunální a senátní volby, v Řecku hoří a u nás leckde ostatně také, migranti stále přicházejí do Evropy, a dokonce prolomili drátěnou zeď u španělské enklávy v Africe, a tím vlastně vstoupili na půdu Evropské unie. Vyhoďte je nyní! To by bylo proti lidskoprávním názorům Rady Evropy, proti liknavosti a neschopnosti vůdců Unie, proti vstřícnosti Angely Merkelové. Lepší je se jen tvářit, že se hledá řešení, a když nějaký návrh přece jen přijde, briskně se odmítne. Evropa prý totiž potřebuje novou krev, zastavit úbytek pracovních sil a trochu se multikulturizovat. Kam to povede, nikdo neví, dokonce ani magnát Soros a kancléřka Merkelová. Zatím je na stole všelijak oprašované přerozdělování uprchlíků. Nic víc.

Straním proto premiérovi, že »tento způsob léta« vytrvale odmítá. A pak, že je okurková sezóna…

Jaroslav KOJZAR