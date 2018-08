Klienty H-Systemu je třeba odškodnit

Po vynesení rozsudku ve věci vystěhování klientů H-Systemu z domů, které si dostavěli, položila jsem si otázku – jsou to za necelých třicet let do sametového přechodu ke kapitalismu jediní poškození? Odpověď je zřejmá – nejsou.

Při své právnické praxi jsem zažila v devadesátých letech případy lidí, kteří byli vyzváni k vyklizení nemovitostí, protože byly zrušeny rozsudky o propadnutí majetku emigrantů. Na vysvětlenou – majetek (movitý i nemovitý) přešel na tehdejší národní výbory. Ty jej spravovaly a nemovitosti nabízely k prodeji za tehdy stanovenou úřední cenu. Možnosti koupit si domek využívali občané zejména tam, kde naopak národní výbor vykupoval jejich domky z veřejně prospěšných důvodů, zejména pro výstavbu silnic. Tito lidé dostávali finanční vyrovnání a nájemní byty na sídlišti. Kdo chtěl domek, něco si připlatil a domek si koupil. Vše bylo řádně zaknihováno v evidenci nemovitostí u notáře po zaplacení kupní ceny. Lidé si domečky opravovali, přistavovali a spokojeně v nich žili.

Pohádka však skončila, když u nich na základě zrušeného rozsudku zaklepali navrátivší se bývalí vlastníci a vyzývali je k okamžitému vystěhování. Marné byly argumenty nových majitelů, že domky řádně koupili od státu a zaplatili za ně. Soudy tehdy zkoumaly, zda cena byla přiměřená a zda nabyvatel nebyl zvýhodněn například tím, že byl zaměstnancem státu. Advokáti emigrantů argumentovali vším možným a mnohdy byli úspěšní. Soudy, stejně jako u H-Systemu, trvaly dlouho a lidé žili v nejistotě. Kdo se jich v tehdejší době zastal? Až na pár jednotlivců nikdo. Píšu to proto, aby se pro jedny křivdy nezapomínalo na druhé.

Dnes, kdy jsou nám denně připomínány události roku 1968, se my, komunisté, musíme připravit na zdokumentování křivd, jejichž počátky byly založeny v roce 1989. Bude to už brzy taky kulaté výročí.

Věra SKŘIVÁNKOVÁ, kandidátka do Zastupitelstva města Liberce