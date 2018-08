FOTO - Pixabay

Damašský brokát – chlouba syrského řemesla

Muhammad Ríháví je na střeše jednoho z domů ve Starém Damašku a chystá se barvit hedvábí určené k výrobě damašského brokátu. Muhammad je odborníkem ve svém řemesle, o jehož budoucnosti si nedělá kvůli dlouhé válce žádné iluze, píše agentura AFP.

»Barvením hedvábí se už nikdo nezabývá, v celé Sýrii jsme tak dva nebo tři,« říká korpulentní Muhammad, jemuž je 53 let. Bez těchto řemeslníků skončí i damašský brokát, který býval chloubou syrské řemeslné výroby. Tká se ručně z přírodního hedvábí, do kterého se vetkávají zlatá vlákna. Syrští výrobci brokátu jsou světově proslulí. Udržuje se pověst, že v roce 1947 nabídl tehdejší syrský prezident Šukrí Kuvatli kus této látky pozdější britské královně Alžbětě II., která ji použila na svatební šaty.

»Tohle řemeslo bojuje o přežití. Tato vlákna jsou základní materiál pro výrobu damašského brokátu, bez nich bude konec také s brokátem,« říká Ríháví, který pracuje v malé dílně na střeše, chráněn pouze plátěným přístřeškem. »Nejsou tu turisté ani návštěvníci z ciziny,« stěžuje si muž s knírem, opásaný zástěrou. Sýrie, která po stovky let platila za jednu ze zemí s bohatou arabskou řemeslnou výrobou, je od roku 2011 dějištěm války rozpoutané Západem, jež si vyžádala přes 350 000 lidských životů.

Kouzlení s barvami

S pomocí patnáctiletého syna Núra Muhammad zvedá silné dřevěné tyče, na nichž visí bílá vlákna hedvábí. Je třeba je několikrát ponořit do vařící vody a zbavit je nečistot. Nikdo se to řemeslo nechce učit, moc nevynáší, říká Muhammad. Pak se vlákna ponoří do kádě se studenou vodou, přadena se rozprostřou a nechají na střeše hodinu proschnout. Muhammad chvíli přemýšlí nad krabičkami se sypkými přírodními barvami: žlutá, červená, zelená. Přidá vodu a vhodí všechno do nádoby, kde se vlákna protřepávají, aby nasákla barvu. A výsledek: zářivě zelené přadeno velmi jemného hedvábí.

Ríháví žil před válkou v Ajn Tarmá, která leží ve východní Ghútě na okraji Damašku. V roce 2011 odtud ale kvůli bojům odešel, nyní je oblast znovu v rukou vlády. Tam měl Muhammad rozlehlou dílnu s několika místnostmi, dobře vybavenou a zaměstnávající čtrnáct lidí. Z nich dnes někteří utekli ze Sýrie, ostatní skončili v armádě. »Před válkou jsem pracoval každý den v týdnu. Teď někdy jeden, někdy dva dny, protože je malý odbyt,« sděluje Muhammad, kterého situace donutila přibrat další živnost a stát se také brusičem.

Těžká rána

Hedvábí vyráběné kdysi v Sýrii se dnes dováží z Indie a Číny. Válka dala řemeslu, jež bylo už tak na ústupu, těžkou ránu. Před ní byli výrobci po celé Sýrii, nejvíc v Aleppu, kde působili obchodníci s hedvábím a textilem. »Tohle řemeslo je jako stařec čekající na smrt a my děláme vše pro to, abychom mu pomohli zpět na nohy,« konstatuje Muhammad. Chce barvení naučit Núra a doufá, že syn bude v řemeslu pokračovat. »Nová generace se už nezajímá o manuální práci, která vyžaduje trpělivost a pečlivost,« soudí Muhammad a dává Núrovi pracujícímu vedle něj rozhodné pokyny.

Když pracovní den skončí, hledí Ríháví na své ruce, na nichž ulpěla zelená barva a které nesou známky těžké práce při zvedání tyčí s mokrými vlákny. »Zůstanou krásné, dokud se budou zabývat hedvábím,« říká Muhammad s úsměvem o svých rukách.

(ava, čtk)