Na tohle jsem čekal devět let, radoval se Kornfeil v Brně

Přestože neproměnil start z pole position ve vítězství, byl motocyklový jezdec Jakub Kornfeil po třetím místě ve Velké ceně České republiky v Brně nadšený. Počtvrté v kariéře vystoupil na stupně vítězů, a přestože byl v minulosti dvakrát druhý, výsledku z Masarykova okruhu si cenil mnohem více.

"Myslím, že třetí místo doma je víc než vítězství na jakékoliv jiné trati. To, co se tady tento víkend děje a jaký je o to zájem, o mou osobu, tak to je neuvěřitelné," radoval se Kornfeil, kterému přímo na okruhu fandila celá rodina i zástupci sponzora.

"Tohle umístění bylo potřeba a jsem rád, že jsem to dokázal v sobotu i v neděli. Celý víkend jsem dokazoval, že na to mám. Nemám slov. Co je víc než pódium a pole position? Je to splněný sen. Čekal jsem na něj devět let, dočkal jsem se, což jsem strašně rád," řekl pětadvacetiletý český jezdec, jenž dnes startoval ve 155. závodě v MS.

Kornfeil do závodu skvěle odstartoval, čtyři kola vedl a celkově na prvním místě odjet třetinu závodu. "To byl můj záměr, vodit pole a ukázat, že na to mám. Co je víc, než mít všechny soupeře za sebou a užívat si volný prostor před sebou? Každý metr v čele dodává jezdci sebevědomí. Když tě frajeři nepředjedou půl kola, tak to znamená, že jsi hodně rychlej. Snažil jsem se i přemýšlet nad tím, jak jedu. Nebylo to jen rychlou motorkou, ale i tím, jakou jsem volil strategii," uvedl rodák z Kyjova.

Jezdec týmu Redox PrüstelGP s úsměvem přiznal, že si v duchu přál, aby byl závod "odmáván" dříve. I proto, že do předposledního a posledního kola najížděl jako první. "Měl jsem to spočítané dobře, ale říkal jsem si: 'Sakra, ať už je konec'. Občas se to stane, že to maršálové špatně spočítají. Taky si mohli říct: 'Kornfeil najíždí první, tak to odmávneme'. Něco jako 'pískej konec'," smál se Kornfeil.

Životní úspěch si užil i díky velké podpoře fanoušků, které se mu po celý závodní víkend dostávalo. "Všichni, které jsem tady potkával, mě plácali po ramenou a říkali, že mi přejí, abych vyhrál. I při závodě jsem to hodně vnímal. Bylo to slyšet pod helmou. Atmosféra na 'céčku', když tam zařvou lidi, tak je to, jako by hřmělo," řekl Kornfeil.

S diváky se radoval i bezprostředně po projetí cílem a chystal se za nimi i po závodě. "V týmu si připijeme a pak půjdu mezi lidi, abych si užil tu atmosféru," plánoval.

Ještě dnes jej navíc čeká velká rodinná oslava ve Valticích. Vedle sportovního úspěchu se bude slavit i čtvrteční narození dcery jeho sestry. "Důvodů k oslavě je hodně. Pro rodiče je to asi nejlepší víkend, co kdy byl," řekl Kornfeil. A přestože bude ve vinařské městě, víno se pít nechystá. "Já víno moc nemusím, protože mi nedělá dobře. Já když piju, tak tvrdý alkohol. Budeme to oslavovat tvrdě," uvedl.

Kornfeil věří, že mu brněnský úspěch pomůže i k novému angažmá v kategorii Moto2, kam se chce příští rok přesunout. "Týmoví manažeři to určitě sledují, zase jsem si snad víc otevřel dvířka, ale musím to nechat na ně. Není to jen o výsledcích, ale roli hrají i finance. V Brně jsme se zase pohli dál...," dodal Kornfeil.

(čtk)