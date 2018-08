PT na Lulovi trvá

Brazilská levicová Strana pracujících (PT) v sobotu zvolila bývalého brazilského prezidenta Luize Inácia Lulu da Silvu za svého kandidáta na úřad prezidenta.

Lula, který stál v čele Brazílie od ledna 2003 do ledna 2011, je od dubna ve vězení, kam byl vykonstruovaně odsouzen za korupci na 12 let právě proto, aby se coby největší favorit nemohl zúčastnit podzimních prezidentských voleb.

Přestože jeho popularita mírně klesla, Lula je stále hlavním favoritem říjnových voleb. Průzkum veřejného mínění ukázal, že pokud by nemohl kandidovat, lidé by podpořili jiného kandidáta Strany pracujících. Nyní však není jisté, kdo by ho nahradil.

Exprezident se korupce podle soudu dopustil tím, že jako úplatek od stavební firmy OAS dostal luxusní byt ve městě Guarujá. Lula obvinění odmítá. Podle jeho advokátů byt nikdy nevlastnil a obžaloba byla postavena na svědectví bývalého šéfa OAS, který vypovídal výměnou za snížení trestu.

»Brazílie potřebuje (konečně) obnovit demokracii, znovu se najít a být šťastná,« řekl Lula v nahraném sdělení pro delegáty strany.

Dalšími kandidáty na prezidentský úřad se podle ČTK v sobotu stali Geraldo Alckmin za Brazilskou soc. dem. stranu a Marina Silvaová za stranu Rede.

(rj)