Ilustrační FOTO - Pixabay

Vcelku málo úspěšný boj se suchem v Česku

Nejen Českou republiku v těchto dnech sužuje nebývalé vedro a sucho. Hladiny vody v mnohých studnách, rybnících a přehradních jezerech klesají, běžné

zásobování vodou je leckde ohroženo, naděje na zlepšení je v nedohlednu. Současná rekordní vedra plus 36 oC postihují plošně nemalá území. Nejspíš se v dalších létech budou vracet. Mohou být i ještě větší. Vyžadují přizpůsobit chování, v prvé řadě to nepřehánět s fyzicky náročnými aktivitami a dodržovat pitný režim. Horší to je se suchem. ČR i okolní státy postihuje již více let a na zlepšení to nevypadá. Při stejných srážkách zvyšující se teploty vzduchu znamenají vyšší výpar a tím i větší sucho, o rostoucím problému rozkolísanosti srážek nemluvě. Situaci vážně zhoršuje nízká a dále se snižující schopnost půdy zachycovat vodu, takže více vody rychle odtéká. Někdy doplní vodu v rybnících či přehradních nádržích, jindy odteče vodotečemi bez užitku.

Občané postižených obcí žádají stát, aby jim pomohl. Nouzové zásobování vodou se zatím zařizuje bez větších problémů. Je dosti nákladné. Zajišťuje jen tu nejnutnější spotřebu pitné vody v domácnostech a v hospodářství. Žádné snadné řešení problémů se zásobováním pitnou vodou ale k disposici není. Prosbě: »Tak už něco s tím suchem a kolabujícím zásobování pitnou vodou, udělejte!«, lidsky rozumím. Věcně se mi ale nelíbí. Slůvko »něco« může znamenat nákladné populistické opatření, které situaci dlouhodobě ještě zhorší.

Vodní toky a nádrže kvetou

Dočkali jsme se výstavby, rozšíření a modernizace řady čistíren odpadních vod. Čistota řady našich vodních toků se podstatně zlepšila. Ke spokojenosti je ale daleko. Rostoucí teploty stimulují stále větší zarůstání vodních toků a nádrží vodním květem, sinicemi, řasami. Nejen malé vodní toky a nádrže ale jimi zarůstají, tzv. »kvetou«. Již před lety jsem viděl v červenci ze Zvíkovského mostu zařasené vody naší nejhlubší vodní nádrže Orlík ve vltavské i otavské větvi. Zarůstání vodních nádrží stále víc ohrožuje zásobování obyvatel pitnou vodou, koupání v nich atd.

Před časem vzbudil optimismus komplexní program vyčištění Knínické přehrady na Svratce u Brna. Stál nemalé peníze, realizoval se několik let. Optimismus vzápětí zchladila zpráva, že na této Brňany v minulosti oblíbené přehradě hygienik opět zakázal koupání pro nadměrný výskyt sinic a řas. Podobně je tomu s čištěním jiných vodních nádrží včetně Džbánu a Hostivařské přehrady v Praze. Snaha omezit splachy dusíku a fosforu z polí je jistě chvályhodná. Po zemědělcích požadované vysoké výnosy se ale bez hnojení polí neobejdou.

Je špatné, že v povodí naší největší vodárenské nádrže Želivka chybí četné čistírny odpadních vod, protože se malé obce do příslušných ministerských programů nevejdou. Chybné jistě je, že zemědělci nejsou v povodích vodárenských nádrží dostatečně zainteresováni na řádném, vůči nádržím šetrném hospodaření. Chybí prý »cukr» i »bič«.

Roli přehrad hodnoťme střízlivě

Situaci podle mnohých mají řešit vodní nádrže, zejména přehrady. Mnohé řeší, ale ne vše. Přibývá potůčků i potoků, které se v důsledku nedostatku srážek a veder ocitají bez vody. Rostou odběry vody. Často za vydatného přispění vodárenských odběrů vysychají prameny. V úhrnu nejvíc rostou odběry vody pro různé vodní nádrže, kde bývá vysoký výpar vody. Necháme-li stranou zničení vodních poměrů vznikem malých i velkých vodních nádrží, jisté je, že i malý rybník citelně zlepšuje mikroklima. Ale pokud sucho zastaví přítok vody, začne rychle vysychat a život v něm hyne. To ve větším platí i pro přehradní nádrže, zvláště pro ty na malých vodních tocích. Podle všeho se tento problém bude dál vyhrocovat.

Vodní nádrže vytvořené přehradami se staly páteří našeho vodního hospodářství. V zásadě (až na krach manipulačního řádu Vltavské kaskády za povodně v srpnu 2002) se osvědčily. Jejich význam do budoucna dál poroste. Velmi problematické jsou ale od počátku tři Novomlýnské přehrady na Dyji a přehrada Rozkoš u České Skalice. Jsou velmi mělké, rychle se prohřívají, mají vysoký výpar a vysoké znečištění, nejsnáze zarůstají řasami a sinicemi. Nehrozí ale, že by se zde česká společnost rozhodla pro radikální řešení.

Vysoce kontroverzní jsou uvažované nové přehrady. Absurdní z hlediska ekonomiky i ekologie je před časem uvažovaný staronový projekt přehrady Křivoklát ve formě suchého poldru pro zachycování případných povodňových vln. Velmi drahá a bezohledná je léta prosazovaná přehrada Nové Heřmínovy na Opavě. Radní v Krnově nechtějí řešit minulou podivnou zástavbu, vytvářející pro velkou vodu v centru města obtížně průchodné hrdlo, způsobující při velkých povodních zatopení části města. Radši ať se, za peníze daňových poplatníků, postaví velmi drahá přehrada Nové Heřmínovy a zatopí se stejnojmenná obec! Obelhat městské politiky o potřebě nepotřebné přehrady lze prý snadno.

Z hlediska ochrany přírody neúnosná je navrhovaná přehrada, resp. vodárenská nádrž Pěčín v povodí Zdobnice pod Orlickými horami. Navíc přinejmenším zatím není potřeba.

Suchem vážně postiženému Rakovnicku mají pomoci přehrádky Senomaty na Rakovnickém a Šanov na Kolešovickém potoce. Odmítají je místní občané. Zásadní problém je, že jejich jediným přínosem má být nadlepšování vody v Rakovnickém potoce, který se již za současných veder a such ocitá na pokraji vyschnutí, a že má jít o malé mělké přehrady, takže lze u nich čekat stejné trable, jaké zažíváme na Novomlýnských přehradách a na jezeře Rozkoš.

Z hlediska zásobování vodou je zajímavější uvažovaný rozsáhlý (8 m3/s.) a nákladný (4 mld. Kč) převod vod z dosud aktivního povodí Ohře na Rakovnicko, přes Blšanku do Kolešovického potoka. Otázkou je, zda se časem nedostane do deficitu i povodí střední Ohře.

Požadovaná přehrada Vlachovice na Zlínsku za asi 5,4 mld. Kč zřejmě jako jediná z aktuálně uvažovaných nemá zásadní problémy a její realizace je snad i průchodná. Problém je, že jde o přehradu malou svými rozměry a tudíž také malou svým dosahem. Pro samotné Zlínsko ale může být zajímavá.

Nové přehrady, snad až na nějakou tu výjimku, nám nevyřeší problém sucha. V lepším případě přispějí ke zmírnění jeho následků, v horším případě následky sucha zhorší. Aktuální je lépe využívat stávající přehrady. Jejich manipulační řády musí počítat s možností rychlého střídání velkých povodní a velkého sucha. Vůči povodním by měly být pružnější. Odpouštět by se mělo začít ve chvíli, kdy je velká povodeň předpovězena s tím, že případné škody hradí buď stát, nebo jsou z vyšší moci. Čekat na jistou předpověď velké povodně může znamenat, že na zásah zmírňující průběh velké povodně už bude pozdě.

Snižování spotřeby vody nutností

Obecně asi s požadavkem snižovat spotřebu vody nemá nikdo problém. Problém nastává ve chvíli, když se o to má ten či onen občan či podnik přičinit. Znáte to, ať šetří jiní, mé je svaté. Mám za to, že šetření s vodou má některé zjevné rezervy, zejména v těchto směrech:

1. Snižování ztrát vody při její výrobě, distribuci a spotřebě, tj. snižovat úniky vody z potrubí, nenechávat kapat kohoutky atd.

2. Omezování silně plýtvavých aktivit, jako jsou bazény na koupání u rodinných domů, umělé zasněžování svahů pro lyžařský byznys, mytí aut, odpouštění většího množství vody z přehrad pro potřeby kanoistických soutěží za sucha atd.

3. Zásadní zefektivnění zavlažování polí přechodem od rozstřikování vody, konané nejednou zjevně nevhodně za letních poledních veder, k závlahám ke kořenům. Je čas se učit od společností, které musí vystačit s mnohem menším množstvím vody než ČR.

4. Nezbytná omezení zalévání zahrádek v případě problémů se zásobováním vodou, ale také rozstřikování vody do vzduchu na rušných městských ulicích, aby se na nich dalo jakž tak vydržet ad.

Šetření vodou klade otázku cen vodného a stočného. Stávající ceny se zdají mnohým právem nemravně vysoké. Zvyšuje je minulá přímá i nepřímá privatizace mnohých podniků Vodovodů a kanalizací (VaK), umožňující z nich vyvádět zisky vyždímané ze spotřebitelů vody. Podniky VaK je nutné vrátit do veřejného vlastnictví. Jejich veřejné vlastnictví umožní i politiku dvojích cen vody domácnostem – do určité minimální spotřeby vody nízkou a při vyšší spotřebě vody vysokou s cílem stimulovat snižování spotřeby. Dodávky vody za vysoké ceny jsou u chudých vrstev obyvatel i citelným sociálním problémem.

Jako opatření proti suchu je z veřejných rozpočtů podporováno odbahňování rybníků. Odbahňování jen napravuje minulé škody, způsobené zejména vysokou erozí půdy, na níž se vesměs významně podepsala neodpovědná lidská činnost. Při pokračujícím plundrování půdy mívá spíše krátkodobý než dlouhodobý pozitivní efekt. Odbahněný rybník přitom vzhledem k rybí osádce nebývá významnějším zdrojem vody pro jiné použití.

Půda musí vodu zachycovat

Základní rezervou zachycování vody je neutěšený stav půdy, značka plundrovaná až vyplundrovaná, na jižní Moravě místy až na ten pověstný kámen. Narážíme zde na řadu problémů, s kterými si naše společnost neví příliš rady:

1. Faktor velkých polí a neschopnost je rozdělit na menší pole obnovou územních systémů ekologické stability krajiny, zejména pásy větrolamů, protierozních mezí, rozptýlené zeleně a meandrujících vodních toků. V silně liberalizované ekonomice to prý závisí na uvědomění a dobré vůli vlastníků půdy. Té se vesměs nedostává, nejčastěji totiž jednají podle zásady »Ekonomicky přežít alespoň tento rok!«

2. Faktor těžce narušené agrotechniky, kdy se na polích v rozhodující míře pěstuje jen obilí, kukuřice a řepka olejka, zpravidla bez hnojení statkovými hnojivy, které v důsledku drastického snížení stavu skotu na asi 40 % stavu 80. let navíc leckde nejsou k disposici. Zásadně se snížilo pěstování půdu zlepšujících krmných plodin (jetel, vojtěška), cukrovky, brambor a meziplodin. Beztak nízký obsah humusu v půdě dál klesá. Bez humusu není půda s to zachycovat významnější množství vody. Podle expertů by zdravá půda v ČR byla s to zadržet (vsáknout) na devět miliard kubíků vody. Realita je ale jen půl miliardy kubíků vody. Ke špatnému stavu půdy vydatně přispívá rozsáhlá vodní a větrná eroze a utužování půdy těžkou zemědělskou technikou. Nejen za kombajny, ale i za orajícími traktory se velice práší, po deštích bývají na půdě jezírka, po jejich vyschnutí škraloupy.

3. Neutěšený stav lesů. Problém jistě je, že lesnatost u nás klesla z původních asi 90 na 25 % za Marie Terezie v 18. století. Dnes činí asi jednu třetiny plochy ČR. Převažují v nich stejnověké monokultury zejména vůči vedru, suchu a škůdcům velmi labilního smrku ztepilého, na písčitých půdách borovice lesní. Smrkové lesy obnášejí asi polovinu našich lesů (v roce 1950 asi 60 %). Ve velkém je ničí sucho, kůrovec a další škodliví činitelé, za vydatného přispění velmi špatné restituce lesů a podivné transformace podniku Lesy ČR, v Národním parku Šumava pak hrubě chybné politiky nezasahování proti kůrovci. Vodaři jednoznačně nedefinují požadavky na druhové složení lesa a způsob jeho obhospodařování, takže lesní hospodářství na jejich potřeby příliš nereaguje.

4. Obnova územních systémů ekologické stability krajiny vázne jak na orné půdě (všeobecný nezájem), tak na vodních tocích (revitalizace vodních toků probíhá velmi pomalu, přičemž dochází k dalším devastacím koryt vodních toků tzv. technickými úpravami pod rouškou realizace protipovodňových, reálně propovodňových opatření), tak v lesích, kde navzdory hrozivým klimatickým změnám pokračuje výsadba smrků i v nízkých a středních nadmořských výškách, kde nemají šanci sílící změny klimatu přežít.

V souvislosti s ničivými povodněmi a sílícím suchem se v ČR i nadále sváří koncepce převážně ekologicky šetrných opatření na ochranu přírody a krajiny proti povodním a suchu, prosazovaná obvykle vládními a nevládními ekology, s koncepcí technokratickou, kterou prosazují zejména údajní hospodáři a ministerstvo zemědělství. I když se ve vládních koncepcích obvykle prosadí především ekologicky šetrná opatření, v praxi se vesměs realizují hlavně nešetrná opatření technického charakteru - brutální úpravy vodních toků (prý opatření proti povodním, byť reálně zhoršují jejich průběh), neobnovování územních systémů ekologické stability krajiny (pro téměř všeobecný nezájem), výstavba dalších, silně kontroverzních přehrad na místo opatření ke zvyšování retenční schopnosti půdy a krajiny a hrubě neodpovědná výstavba v záplavových územích, vyvolávající další potřeby protipovodňové ochrany.

Příznačné je, že letošní novela zákona o vodách reagovala na řadu problémů vodního hospodářství, ale nezahrnovala tzv. »suchou hlavu« (opatření proti suchu), ani neprohlásila za hrubě chybnou tzv. »rýnskou koncepci« technických úprav vodních toků z počátku 19. století.

Revitalizace vodních toků?

Technické úpravy koryt vodních toků měly mnoho vzletných zdůvodnění. Reálně ale jen odvodňovaly okolní zemědělskou půdu a urychlovaly odtok vody koryty říček a potoků, čímž zhoršovaly průběh velkých povodní níže po proudu. Současně obvyklým zahloubením koryta snižovaly hladinu spodní vody. Někde se tak sice zlepšily podmínky pro zemědělské hospodaření, zejména pro obdělávání půdy těžkou zemědělskou mechanizací, jinde se ale umožnila neodpovědná výstavba v záplavových územích, a v úhrnu se tak hlavně snižovalo množství vody v půdě.

Namístě je odstraňovat zatrubnění vodních toků, rozšiřovat jejich koryta a rekonstruovat stávající upravená koryta na koryta polopřirozená meandrující. Voda jimi odtéká mnohem déle, mnohem pomaleji a mnohem víc se vsakuje do okolní půdy.

Zásadním požadavkem na novou výstavbu i rekonstrukce stávajících objektů je, aby byly odolné vůči mrazu (měly minimální požadavky na vytápění) i vůči vedru (měly minimální požadavky na chlazení). Jde to, jen se za tím musí důsledně jít. Stávající směrnice EU nařizující stavět nové budovy a rekonstruovat budovy stávající v tzv. nízkoenergetickém standardu je oprávněná.

Namístě jsou i snahy o zelené střechy, byť jsou podmíněny vyšší pevností budov a v suchých periodách i zavlažováním na střechách pěstovaných porostů. Namístě jsou i popínavé rostliny přidržující se stěn budov, byť i ty za sucha mají nároky na závlahu.

Namístě je minimalizovat zábory půdy pro potřeby výstavby. Představa mnoha politiků a podnikatelů, že ochrana půdy je přežitkem socialismu, je perverzní. Znamená to ale také odpovědně přistupovat k podpoře rozvoje, resp. řada investic, pořízených nejednou i s veřejnou podporou (klasicky různé velkosklady a je obsluhující silnice a dálnice) dělají víc škody než užitku. Zdaleka nejde jen o pracovní místa s nízkou přidanou hodnotou.

Emise skleníkových plynů dál stoupají

Narůstající sucho je především důsledkem stoupajících lidmi produkovaných emisí skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného v ovzduší a neschopnost přírody je v potřebném množství asimilovat. Ničení retenční schopnosti půdy, lesů a krajiny situaci dál zhoršuje.

Požadavkem dne je co nejrychleji odejít od využívání fosilních paliv. Zatím nic takového nehrozí. Krotké závazky přijaté v Paříži v prosinci 2015 se neplní. Svět i nadále vynakládá stamiliardy dolarů nejen na zbrojení a zločinné války, ale také na podporu těžby a spalování fosilních paliv. Mezinárodní veřejná doprava je i nadále osvobozena od placení daně z přidané hodnoty včetně paliv a energie, které spotřebuje, mezinárodní letecká a vodní doprava (v ČR i vnitrostátní) od placení spotřební daně za pohonné hmoty. Velká část zemí světa i nadále mocně preferuje energeticky a na emise skleníkových (i toxických) plynů náročnou silniční a leteckou dopravu, politici i nadále vesměs opovrhují progresivním švýcarským vzorem tlumení silniční dopravy – reálnou preferencí úsporné a šetrné železniční dopravy. Část světa včetně EU a ČR i nadále bojuje s emisemi skleníkových plynů zjevně neefektivním obchodem s emisemi oxidu uhličitého. Část ekologů pokračuje v hrubě chybné válce proti mírovému využívání jaderné energie, přestože má minimální emise skleníkových plynů.

To a podobná chytračení nám ale proti narůstajícímu suchu mnoho nepomůžou, stejně jako málo plněný vládní program adaptace ČR na klimatickou změnu.

Jan ZEMAN