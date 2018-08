Otočit směřování ČR ve prospěch většiny lidí

Na pět stovek lidí se v sobotu sešlo na 28. setkání Čechů, Moravanů a Slováků u zemské hranice na Lázku, aby si připomněli ty, kteří položili své životy v boji proti nacistické okupaci. Akci každoročně pořádají OV KSČM Ústí nad Orlicí a Svitavy.

»Scházíme se zde už 28 let, abychom si připomněli hlavně tragédii roku 1938 a následné události. V sedmdesátých letech tu byl vybudován pomník protifašistickým bojovníkům, který byl poté doplněn deskami se jmény popravených vlastenců z této oblasti a Lázek se tak stal symbolem odporu, vzdoru a vlastenectví,« řekla našemu listu předsedkyně OV KSČM Ústí nad Orlicí Erika Kohoutová, která je hlavní organizátorkou celé akce. Letos se setkání zúčastnilo o něco méně lidí než loni, což je podle ní důsledek velmi horkého počasí, které v sobotu panovalo. I tak ale atmosféra setkání na kopci nad obcí Cotkytle u Lanškrouna byla podle ní velice příjemná a přátelská.

Je třeba posilovat mír

S hlavním projevem vystoupil místopředseda ÚV KSČM a poslanec Stanislav Grospič. Připomněl historii Lázku a jeho souvislost s bojem za národní svébytnost Čechů a Slováků, zejména souvislosti spojené se vznikem Československé republiky, ale také s událostmi, které souvisely s rozbitím Československa a nacistickou okupací. »Musíme si připomínat, že i v dnešním světě, který je složitý, kdy výrazně stoupá napětí, nesmíme přehlížet různé maličkosti. Druhá světová válka je nám dnes předkládána často na základě zkreslených skutečností a faktů a stále více se otevírají nůžky v rámci takzvaného sblížení s Němci. My samozřejmě chceme žít v mírových vztazích s německým národem, ale dnes je to směřováno především na revizi výsledků 2. sv. války a zejména odsunu sudetských Němců,« řekl poslanec. I když ČR letos slaví sté výročí vzniku Československé republiky, je třeba si podle něj připomínat také to, že před dvaceti pěti lety byla tato republika rozbita a vznikly dva samostatné státy. »Ti, kteří opěvují vznik ČSR před sto lety, se mnohdy sami přičinili o rozbití jednotného státu Čechů a Slováků,« uvedl Grospič. Opomíjí se podle něj také další významné výročí, a to je 80 let, které uplynuly rovněž od rozbití Československa, kdy tehdejší spojenci – Anglie a Francie v podstatě donutily Československo přijmout potupnou Mnichovskou dohodu. »To by nám mělo být varováním, abychom je ani dnes slepě nenásledovali tak, jak se to v podstatě děje, a nenechali se vtáhnout do revanše proti slovanským národům, které nám v historii pomáhaly, ať už to jsou Rusové, Bělorusové či Ukrajinci, u nichž jsme vždy měli určité zázemí, a nyní hrozí, že situace by se mohla opakovat, pokud se nebudeme hodit západním spojencům, tak by nás mohli znovu klidně obětovat, je třeba posilovat mír,« prohlásil Grospič.

Uvědomujeme si složitost podpory vlády

Akce se zúčastnila také předsedkyně Ústřední rozhodčí komise Helena Vrzalová, poslankyně za Pardubický kraj Květa Matušovská, europoslanec Jaromír Kohlíček či předsedkyně Levicových klubů žen Květa Šlahúnková.

KSS reprezentovali zástupci družebního okresu Poprad - Peter Jakubčák a nový předseda Karol Dračka.

Akce se zúčastnila také místopředsedkyně Svazu Nové odbory Xenie Kaduchová, se kterou OV KSČM Ústí nad Orlicí zhruba před rokem zahájil spolupráci. Představili se také kandidáti KSČM do Senátu – Milan Mňuk za Svitavsko a Vladislav Rulíšek za Šumpersko.

Nově se setkání zúčastnili také zástupci Klubu čs. pohraničí ze Svitavska a Ústeckoorlicka a také zástupci Veterán klubu Policie ČR.

Návštěvníci akce měli možnost s přítomnými pohovořit v diskusním stanu, který na Lázku ani letos nechyběl. Zájem byl podle Kohoutové veliký, otázky směřovaly mimo jiné k současné politické situaci a k důvodům, které vedly komunistické poslance k podpoře nové koaliční vlády ANO a ČSSD.

Postup komunistů vysvětloval Stanislav Grospič. »Vládu jsme se rozhodli podpořit také proto, že jsme chtěli, aby politické strany, které se podílely na moci od roku 1989, podílely se na plundrování ČR, rozkrádání, privatizačních kauzách, rozbití společného státu, vtáhnutí země do NATO a teď naposledy na naprosto přímém koketování se sudetskými Němci, aby byly odstaveny a nepodílely se na moci. Jsme si vědomi složitosti podpory současné vlády, ale učinili jsme to, jako krok, který by mohl alespoň trošku otočit směřování České republiky někam jinam, ve prospěch většiny lidí,« uvedl místopředseda ÚV KSČM.

I v lidech, kteří smýšlí vlastenecky, je síla

Navzdory horkému počasí přítomní strávili na Lázku velmi příjemné odpoledne. Všichni se shodli na tom, že pořádat taková setkání má smysl. »Když vidíme, že se dokážou aktivovat lidi, kteří chtějí všechno z minulosti očerňovat, kteří pořád nejsou spokojeni s výsledkem voleb, chtějí zemi směřovat někam jinam, tak je potřeba, aby se lidé, kteří smýšlí vlastenecky, kteří mají zájem na tom, aby se nezapomínala naše historie, setkávali a aby se ukázalo, že i v nich je síla,« uvedl Grospič.

Pro Eriku Kohoutovou znamenalo sobotní odpoledne konec jednoho ročníku a zároveň začátek příprav toho dalšího. »Už dnes musíme zamluvit kapely, které chceme, aby mezi nás přišly opět za rok, plně se budeme organizací 29. setkání na Lázku zabývat od dubna,« dodala Kohoutová.

