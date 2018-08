Ilustrační FOTO - Haló noviny

Neefektivní peníze na výzkum

Navzdory rostoucímu množství peněz provází výzkum dlouhodobé problémy, které se nedaří řešit. Je to například málo nově registrovaných patentů nebo slabá spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem. Vyplývá to ze zveřejněných výsledků prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

NKÚ prověřil podporu výzkumu, vývoje a inovací v ČR v letech 2014 až 2016. Kontroloři se zaměřili jak na instituce, pod které výzkum a vývoj spadají - Úřad vlády a vybrané resorty, tak i na příjemce podpory v podobě vybraných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí. »Z kontroly vyplynulo, že stávající systém nevytváří vždy ideální podmínky, aby vznikaly výsledky uplatnitelné v praxi, a nepřispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti ČR. Zároveň se nedaří vyřešit některé dlouholeté problémy, které výzkum a inovace provázejí,« uvedl tiskový mluvčí NKÚ Václav Kešner.

Přestože výdaje na výzkum a vývoj ve veřejném sektoru od roku 2010 celkově rostly, inovační výkonnost ČR podle úřadu klesala. V roce 2010 byly výdaje na výzkum a vývoj v ČR přibližně o pětinu nižší, než byl průměr v zemích Evropské unie. V roce 2015 bylo množství peněz investovaných do výzkumu a vývoje už o čtvrtinu nad evropským průměrem, ale inovační výkonnost ČR přitom ve stejných letech klesala. »Z výsledků kontroly jasně vyplývá, že zásadní problém leží spíše v efektivitě využívání přidělovaných finančních prostředků než v jejich konečné výši,« reagoval pro náš list poslanec KSČM Jiří Valenta.

Nízký počet patentů

Z dlouhodobých problémů upozornil NKÚ na stále nízký počet nově registrovaných patentů, což podle něj souvisí s malým množstvím výsledků uplatnitelných v praxi. »V počtu patentů ČR nedosahuje ani třetiny průměrné hodnoty zemí Evropské unie,« sdělil úřad.

Dalším problémem je velmi slabá spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem, která je jedním ze základních předpokladů pro využití výsledků výzkumu v praxi. Na výzkum a vývoj dal podnikatelský sektor v roce 2016 přibližně 48 miliard korun, na spolupráci s veřejnými vysokými školami a vládním sektorem šly z této částky podle NKÚ ale jen necelé tři miliardy korun. »Na této bilanci se podepsalo to, jak je nastaven systém podpory,« míní kontroloři. Při rozhodování o přidělení podpory hrálo podle NKÚ hlavní roli hodnocení vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které se opíralo hlavně o množství výsledků dané instituce, obvykle počet publikovaných článků. »Takto nastavený systém motivoval výzkumné instituce k tomu, aby vytvářely nadměrné množství vědeckých článků, na rozdíl například od výsledků, které by mohly být uplatnitelné v praxi,« uvedl NKÚ.

Na podporu institucí bylo jen v roce 2016 rozděleno přibližně 13,7 miliardy korun, což byla přibližně polovina peněz ze státního rozpočtu určených na vědu a výzkum.

Důslednější kontrola

Podle Valenty se částka dosahující skoro 14 miliard korun jeví jako odpovídající. »Výsledky tomu ale bohužel neodpovídají. Bezpochyby lze souhlasit se zjištěním, že problém s efektivitou je dominantně systémový a dlouhodobě. Pro úplnost je nutno dodat, že chyba není pouze systémová, ale některé nedostatky lze také spatřovat na straně dotovaných institucí,« uvedl Valenta. Jistou nápravu do budoucna vidí v jejich důslednější průběžné kontrole a v systematickém tlaku k pracovní odpovědnosti směrem k příslušným vedoucím funkcionářům. »Tyto instituce by měly být v souvislosti s přijímáním finanční podpory také mnohem hospodárnější a především cílevědomější, a neměly by pouštět ze zřetele, že společností požadované inovační výsledky jsou produktem a průsečíkem především jejich aktivit a pracovní snahy,« dodal poslanec. Vysoký počet uveřejněných článků nemůže být podle něj zásadním kritériem, pouze měřítkem pomocným. V tomto případě se podle něj odráží neprofesionální hodnotící přístup ze strany Rady pro výzkum, vývoj a inovace. »Osobně bych byl velice nerad, aby se z vědeckých institucí stala jakási obtížně kontrolovatelná ‚černá díra‘, kde se nenávratně a bez konkrétní pracovní odpovědnosti rozpouštějí obrovské finanční sumy a jejich přínos pro společnost je potom až zanedbatelný,« dodal.

Formální vyhodnocování programů

Se závěry kontrolorů nesouhlasí ministerstvo školství. Ministerstvo podle svého šéfa Roberta Plagy (ANO) velmi intenzivně spolupracuje na současných aktivitách ke změně legislativy i dopracování metodiky výzkumných organizací tak, aby nadále do budoucna zlepšovalo prostředí pro poskytování institucionální podpory. Za podstatnou považuje zejména skutečnost, že kontrola NKÚ nezjistila žádné zneužití veřejných peněz či porušení zákona.

Na podporu institucí bylo jen v roce 2016 rozděleno přibližně 13,7 miliardy korun, což byla přibližně polovina peněz ze státního rozpočtu určených na vědu a výzkum. Vedle podpory institucím se rozděluje i tzv. účelová podpora, kterou získávají příjemci na konkrétní projekty. V roce 2016 se na účelovou podporu rozdělilo zhruba 14,3 miliardy korun. Kontrola ukázala, že zaměření těchto programů bylo obecné, chyběly u nich konkrétní a měřitelné cíle, ze kterých by bylo možné vyhodnotit, jak rozdělené peníze pomáhají ke změnám ve stanovených oblastech. Vyhodnocování těchto programů pak bylo čistě formální, uzavřel NKÚ.

(jad)