Na recyklaci odpadů půjde přes miliardu korun z EU

K většímu třídění, recyklaci a opětovnému využití výrobků mají pomoci dvě nové dotace pro obce i firmy. Státní fond životního prostředí v nich rozdělí celkem 1,3 miliardy korun z Operačního programu Životní prostředí.

»Jak všichni víme, problém odpadů se všeobecně stává obrovským problémem, a zejména zástupci samospráv s tím začínají mít výrazné problémy. Již několik let voláme po novém zákonu o odpadech, který by nastavil nový legislativní rámec a pevná pravidla, neboť vývoj v ochraně životního prostředí na celosvětové úrovni prostě jde rychlým krokem,« reagovala pro náš list stínová ministryně životního prostředí KSČM Marie Pěnčíková. Podle jejích slov je nový zákon pro ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) očividně velký boj. »Proto vítáme alespoň ty další dílčí kroky, jako je určitě finanční pomoc obcím, a samozřejmě nejen jim, v této oblasti. Čeká nás zákaz skládkování a není již mnoho času se na to připravit,« dodala. Tvrdí, že navíc tyto finance umožňují opravdu výrazně usnadnit občanům usnadnit svým občanům třídění odpadů a v důsledku s vytříděnými odpady i snadněji dále nakládat.

První část peněz půjde na třídění a svoz komunálního odpadu v obcích. Podle ministra Brabce jde o 800 mil. Kč. Obce si za ně budou moci pořídit třídicí linky, zmodernizovat sběrné dvory nebo vybudovat zařízení na energetické zpracování odpadu, jako jsou bioplynové stanice. Podle ministra bývá o peníze na tyto účely zájem, díky nim mohou obce usnadnit lidem třídění a získat tak lépe vytříděné, a tím také lépe využitelné odpady. Právě na využití vytříděných odpadů je zaměřeno zbývajících 500 mil. Kč. Podle MŽP patří ČR v separaci obalů k nejlepším zemím v EU, na to ale musí navázat jejich využití. O podporu mohou žádat obce i firmy.

MŽP v oblasti odpadů výrazně zaspalo

Dotace lze podle ministerstva životního prostředí využít i na nakládání s nebezpečnými odpady, například na odpady ze zdravotnictví nebo na tepelné zpracování čistírenských kalů. Zájemci mohou z příspěvku pokrýt až 85 procent výdajů.

»Určitě se nemusíme obávat, že by těchto 800 mil. Kč zůstalo nevyčerpáno,« míní Pěnčíková. Na první fázi podle ní správně navazuje vyčleněných 500 milionů na projekty zaměřené na materiálové využití odpadů a jejich další zpracování. Již v předešlých letech si ministerstvo životního prostředí i Státní fond životního prostředí v praxi ověřily, že směřování financí tímto směrem je důležité a že o tyto dotace je enormní zájem. »KSČM je samozřejmě nakloněna pro financování těchto projektů a uvítala by i vyšší alokované částky, stále upozorňujeme na to, že ministerstvo v oblasti odpadů výrazně zaspalo,« dodala stínová ministryně životního prostředí KSČM.

Žádosti lze podávat od 3. září. Pro část zaměřenou na sběrné dvory a třídění končí termín žádostí 28. února 2019, pro recyklaci a využití odpadu lze podávat přihlášky do prosince 2019.

V minulé obdobné výzvě z Operačního programu Životní prostředí pro léta 2014-2020 dostal SFŽP 530 žádostí o podporu na celkovou částku 2,67 mld. Kč. Podle ředitele fondu Petra Valdmana to více než dvojnásobně převýšilo vyhrazenou částku.

(ku)