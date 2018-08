Ilustrační FOTO - Pixabay

Saúdská Arábie platí zločince z al-Kajdá

Tzv. mezinárodní koalice vedená sunnitskou Saúdskou Arábií (a podporovaná Washingtonem), která od roku 2015 pomáhá jemenské vládě brutálně potlačovat šíitské povstalce, využívá bojovníků teroristické organizace al-Kajdá.

Některé z nich podle agentury AP rekrutuje do svých oddílů pro boj proti šíitským povstalcům a platí jim i za to, že opustí ovládané území. O něm pak velitelé koalice prohlašují, že ho osvobodili v rámci boje proti terorismu. Podle AP o těchto praktikách dobře vědí i někteří američtí činitelé; ale co by neudělali pro spřátelenou sunnitskou zemi a zločineckou organizaci, i když ta se podle oficiálních proklamací hlavní měrou podílela mj. na teroristických útocích z 11. září 2001...

AP svá tvrzení, o nichž přinesla podrobnou zprávu, zakládá na rozhovorech s asi 20 jemenskými státními zaměstnanci, vojenskými veliteli, kmenovými vůdci i několika členy al-Kajdá. Většina z nich hovořila anonymně z obavy o svou bezpečnost.

»Raději se spojíme s ďáblem, abychom porazili Húsíe (šíitské povstalce),« odpověděli prý poradci guvernéra provincie Táizz, když velitele vládních jednotek upozorňoval na to, že ve vládních jednotkách jsou bojovníci al-Kajdá. Tato teroristická skupina prosazuje radikální výklad sunnitské větve islámu, takže jejími nepřáteli jsou právě umírnění šíité.

Stamiliony vrahovi

Zaměstnanci místní radnice města Táizz agentuře AP podle ČTK mj. řekli, že místním velitelem vládních oddílů se stal vloni i jistý Adnán Rúzik, bývalý člen al-Kajdá, který byl předtím v oblasti znám jako únosce a vrah. Podle AP figuruje i na jednom videu, na němž zabíjí klečícího muže. Agentura AP uvedla, že tento rekrutovaný velitel dostal za boje proti šíitům 12 milionů dolarů (asi 264 milionů korun) od jemenského ministerstva obrany. Rúzik to samozřejmě odmítl a agentuře AP řekl, že »v oblasti Táizzu al-Kajdá přítomna není«.

Podle agentury AP nicméně Saúdská Arábie uzavřela řadu dohod s bojovníky al-Kajdá, aby je donutila opustit ovládané území v Jemenu. Mnohdy jim přitom umožnila volný odchod i se zbraněmi a bojovým vybavením. »Divil jsem se, proč na ně neútočí, koaliční stíhačky i americké drony byly nečinné,« popsal jeden z kmenových vůdců, jak auta napěchovaná municí s maskovanými bojovníky al-Kajdá opouštěla letos v únoru oblast v provincii Šabva.

Nic nového pod sluncem

Dohody s bojovníky al-Kajdá podle AP koalice pod vedením Saúdské Arábie uzavírala už v roce 2015, kdy Rijád vstoupil do konfliktu v Jemenu na straně prezidenta Abdar Mansúra Hádího. Sunnitská vláda Saúdské Arábie se snaží porazit povstalce, které podporuje její nepřítel, šíitský Írán.

Chaosu v Jemenu využívá místní odnož al-Kajdá - Al-Kajdá na Arabském poloostrově (AQAP), která tam má podle odhadu USA až 8000 členů. Jejich počet ale roste, i díky tomu, že na frontě v boji proti Húsíům rekrutuje nové členy. »Pošleme tam dvacet bojovníků a vrátí se jich sto,« sdělil agentuře AP anonymně jeden z velitelů al-Kajdá prostřednictvím kódované mobilní aplikace.

US Army zase mlčí

»Někteří z americké armády dobře vědí, že podporou koalice v Jemenu pomáhají i tamní odnoži al-Kajdá,« řekl AP analytik Michael Horton, který se zabývá studiem terorismu. »Ale podpora SAE a Saúdské Arábie proti tomu, co USA vidí jako íránský expansionismus, má přednost před bojem proti al-Kajdá,« uvedl Horton. Opakuje se tak situace ze druhé poloviny 90. let v Kosovu, kde teroristická UCK nejprve byla nepřítelem Washingtonu, aby vzápětí - když Miloševič strýčka Sama odmítl poslouchat - se stala největším spojencem USA v oblasti!

Rozkol s Kanadou

O to víc je cenný rozkol Saúdské Arábie s dalším spojencem USA, Kanadou. Saúdi oznámili, že se kvůli (údajnému) vměšování do vnitřních záležitostí rozhodli vyhostit kanadského velvyslance Dennise Horaka a povolat do vlasti ke konzultacím svého ambasadora v Ottawě. Informovala o tom agentura AFP. Stalo se tak ovšem pouze po té, co kanadská ambasáda vyzvala Rijád k propuštění uvězněných lidskoprávních aktivistů. Saúdská Arábie podle AFP rovněž zmrazila nové obchodní a investiční transakce s Kanadou.

Kanadská ambasáda v pátek na Twitteru uvedla, že je vážně znepokojena další vlnou zatýkání politických aktivistů v Saúdské Arábii, a vyzvala (na rozdíl od demokraticky se jinak ohromně tvářícího Washingtonu) k okamžitému propuštění těchto osob i dalších bojovníků za lidská práva.

Mezi nedávno zadrženými je podle agentur i prominentní ochránkyně lidských práv Samar Badávíová, sestra blogera Raífa Badávího, který byl v Saúdské Arábii zatčen v roce 2012 a později odsouzen k deseti letům vězení a 1000 ranám bičem za svou kritiku duchovních. Badávího manželka nyní žije v Kanadě a nedávno získala tamní občanství.

Organizace na ochranu lidských práv odhadují, že v Saúdské Arábii je navzdory proklamovaným reformám stále vězněno několik desítek politických aktivistů...

(rj)