O ataku enklávy Ceuta

Násilné překročení hranice mezi Marokem a enklávou Ceuta je naprosto nepřijatelné. Hordy agresorů napadajících pohraničníky fyzicky i nehašeným vápnem a výkaly překročily veškeré meze. Místo řešení nějakého práva na azyl by měli být vsazeni do vydávací vazby. Takhle se lidé chovat nemohou. Stát, který není schopen ubránit své vlastní hranice, nemá právo na existenci, a jen hloupost španělské vlády vedla k tomu, že se organizované migrační toky stočily k jihozápadu hranic Evropské unie.

Ptám se, proč nejsou tyto osoby obratem vraceny zpět do Afriky? Proč Španělsko není schopné chránit hranice Schengenského prostoru?

Španělské království by však mělo v zájmu evropské spolupráce odčinit historickou křivdu a vrátit lokalitu Ceuty a Melilly Marockému království. Pro spolupráci Afriky a Evropy by to bylo základem a mohla by tak recipročně v Maroku vzniknout tranzitní centra pro migranty, kde by byli drženi ve vězeňském režimu do doby, kdy by se dobrovolně rozhodli vrátit zpět do svých domovů. Vše je možné, je to jenom o jednání.

Je smutné, že terorem Španělsko zasahuje vůči vlastním obyvatelům v Katalánsku, zatímco proti lůze, která napadá samotné základy státu, se chová blahosklonně.

Zdeněk MILATA