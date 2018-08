Redakční sloupek

Kdyby zůstali doma...

Česká republika přišla v Afghánistánu o další tři vojáky. Mapovali situaci při pěší pochůzce a odpálil je sotva zletilý sebevražedný atentátník napojený prý na tamní fundamentalistické hnutí Tálibán.

Smutná událost? Bezesporu. Tragédie? Pro jejich blízké jistě. Na druhou stranu ti mladíci si vybrali armádničinu jako své povolání a vyslání do nějaké vzdálené země na misi (ať už ji budeme spolu s činiteli Armády ČR či našimi vládními politiky nazývat mírovou, či nikoli) jistě brali v potaz. Ba naopak - dokonce si troufnu tvrdit, že pro většinu rotných a desátníků je takové vyslání vlastně vrcholem jejich profesionální kariéry. No, a když vás vyšlou do Afghánistánu, tak i s největším možným rizikem prostě musíte počítat.

Musím konstatovat, že jsem plně ocenil oficiální prohlášení KSČM k události, v němž autoři oběti označili za zbytečné; že k jejich smrti nemuselo dojít. Ano, terorismus je dnes vážnou hrozbou, se kterou je nutné bojovat, resp. se bránit. Leč, jak velkou hrozbu představuje pro Českou republiku unisono afghánský Tálibán?! Že máme své závazky vůči NATO? Ano, bohužel. Proto by bylo lepší, kdybychom v tomto reliktu studené války nefigurovali. Kdyby tento relikt vůbec neexistoval (když byla onehdy zrušena Varšavská smlouva).

Jaké závazky totiž tento pakt uplatňuje vůči nám? Před kým nás chrání? Jak pomáhá řešit třeba migrační krizi? Jen prohlubuje mezinárodní napětí, když falešně vytváří a hledá umělé nepřátele v Kremlu, místo aby jeho generálové právě Rusům skutečně pomáhali porazit největší současné teroristické nebezpečí planety - Islámský stát (pokud tedy nebudeme počítat další nejrůznější válečné dobrodruhy, respektive profesionální štváče a diktátory jako Trump, Erdogan či Netanjahu).

Nebylo by od věci naše profesionální vojáky (moc jich totiž není) soustředit hlavně doma, aby tu pomáhali proti skutečným nebezpečím - tj. přírodním živlům?! Příroda se brání a bude se bránit čím dál víc. Kdo bude opravovat rozbité koleje, rozteklé silnice, kdo bude zpevňovat havarijní a stavět nové mosty, tunely či panelové domy? Naše infrastruktura není připravena na katastrofické »rozmary« počasí, které přináší a bude přinášet stále víc a víc 21. století. Dělníků schopných reagovat na podobné události je málo (a bude do budoucna ještě míň), chybějí ženijní jednotky, chybějí záchranáři, prostě se ženeme do průšvihu. A my místo toho přikyvujeme těm, kteří vyvolávají zbytečné konflikty jako ten afghánský... Tomuhle bychom měli říct jasné NE a DOST!

Roman JANOUCH