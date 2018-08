Ilustrační FOTO - Pixabay

Podezřelé souvislosti teroristického útoku

První teroristický útok v dějinách Tádžikistánu se odehrál v neděli 29. července. Na silnici Dušanbe-Kuljab najel automobil do skupiny zahraničních turistů, kteří cestovali na kolech, napsal server specializovaný na země Střední Asie Fergana.ru.

Nejednalo se o organizovanou skupinu, turisté se potkali až v Tádžikistánu, kam přijeli z jiných států, například z Číny. Přitáhl je sem známý Pamírský trakt. Vysokohorská cesta Pamírem na některých místech prochází těsně kolem afghánské hranice. Přesto byla považována za zcela bezpečnou.

Až do osudného dne. Skupina sedmi cykloturistů se pohybovala směrem k pamírským velikánům. Přijelo osobní auto a do skupiny najelo. Silnice byla v tu chvíli takřka prázdná, ale našel se svědek, který událost natočil na mobilní telefon. Záběry byly pořízeny ze značné vzdálenosti, přesto je z nich zřejmé, že po nájezdu do cyklistů auto poodjelo a pak se vrátilo a zastavilo. Vyskákali z něj lidé se sekerami a noži, kteří se vrhli na turisty ležící na zemi a začali je mlátit. Měli zřejmě naspěch, báli se, že dorazí jiné automobily, takže vzápětí naskákali do auta a odjeli. Čtyři turisté po útoku zemřeli - američtí manželé, Nizozemec a Švýcar. Tři zůstali naživu. Nizozemka Kim Postmaová byla zraněna lehce stejně jako Švýcarka Marie-Claire Diemandová. Obě byly po pár dnech propuštěny z nemocnice. Přežil také Francouz Guillaume Kazabat, kterému stačilo ambulantní ošetření a francouzské velvyslanectví mu zařídilo cestu domů.

Rychlá policejní práce

Policii zřejmě zavolal majitel mobilu, z něhož byla událost natočena. Brzy také volali motoristé, kteří na místo přijeli. Policisté nejprve pracovali s verzí dopravní nehody, od níž pachatel ujel. Jenže svědectví přeživších svědčilo o promyšleném útoku a brzy se podařilo najít auto použité k útoku v blízké vesnici Torbulok. V něm se našly i sekery a nože se stopami krve. Policisté začali vesnici prohledávat, předpokládali, že pachatelé se nemohli schovat jinde, do další vesnice by pěšky šli několik hodin. Z jednoho domu na ně začali neznámí lidé střílet. V přestřelce byli neznámí zabiti, jeden z policistů utrpěl těžké zranění po ráně krumpáčem. Čtyři neznámí střelci byli zabiti, ale jeden se schovával a byl zajat. Vypovídal a policisté měli jména dalších pachatelů a místa jejich úkrytů. Dalších pět pachatelů bylo zastřeleno při pokusu o zatčení včetně řidiče auta. Takže rychlá policejní práce, která přinesla jména pachatelů a jejich zneškodnění.

Vmísila se politika

V té chvíli se však do věci pustili politici, dokonce nejvyšší z nich, prezident Tádžikistánu Imomali Rachmon. Vyšetřování vzal pod osobní dohled, obvinil z teroristického útoku Írán. Jediný zajatý pachatel se prý přiznal, že v letech 2014 až 2015 absolvoval ideologickou a diverzní přípravu v Íránu, prý ve městě Mazandaran. Takové město v Íránu neexistuje, ovšem provincie toho jména ano. Uvedl prý také, že se v Íránu poznal s Nosirchudžou Ubajdovem, kterého Tádžikistán dal do mezinárodního policejního pátrání už v roce 2015.

Tádžikistán má za sebou občanskou válku, která skončila v 90. letech dohodou o usmíření. Podle ní dostali vzbouření političtí islamisté řadu míst ve státní správě a léta toto rozdělení fungovalo. Jenže v tomto desetiletí využila vláda toho, že pojem islamismus, ještě počátkem tohoto tisíciletí politický, se zvrhl v pojem teroristický kvůli Islámskému státu. Tádžikistánská vláda začala postupně Stranu islámské obrody zbavovat míst ve státní správě a v roce 2015 ji zakázala. Právě tehdy musel jeden z jejích vůdců Ubajdov utéci ze země. Jenže jde o šíitskou stranu a šíité nemají s terorismem nic společného, Islámský stát sestával výhradně ze sunnitů. To je jeden důvod, proč není »vysvětlení« vlády v Dušanbe věrohodné. Je tu ale i další »drobnost«.

Zmizelé peníze

Přibližně před třemi lety byly poskytnuty z íránské státní pokladny 2,7 miliardy dolarů, údajně investice do stavby vodní elektrárny, která měla zásobovat Írán energií. Peníze byly převedeny do Tádžikistánu. Později se vyjasnilo, že »investiční plán« představoval podvod a Teherán chce peníze zpět. Jenže ty zmizely a vláda v Dušanbe obviňuje Írán ze všeho možného, aby nic vracet nemusela. Celkem se asi tuší, na kterém soukromém účtu se miliardy ocitly, jenže v Tádžikistánu se to nahlas říci nesmí.

Bylo by logické, kdyby se o důsledné vyšetření teroristického činu zajímaly vlády obětí teroru. Jenže nezajímají. Pro Američany a jejich spojence je obviňování Íránu z terorismu hudbou z nebes, napsal server Fergana.ru, takže na žádném vyšetřování netrvají.

(pe)