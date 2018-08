Ilustrační FOTO - Pixabay

Lesníci varují před vznikem požárů

Dlouhodobé extrémní sucho a teplo významně zvyšují riziko požárů v lesích. V lokalitách s vysokým rizikem lesních požárů a velkým pohybem návštěvníků lesa navrhují lesníci zakázat vstup veřejnosti mimo značené a zpevněné lesní cesty.

Zároveň by se vlastníci lesů a hasiči měli připravovat na riziko korunových požárů s rychlým šířením a možností zasažení velkých ploch včetně obydlených oblastí.

Podle lesního zákona je v lesích zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat ohně, tábořit mimo vyhrazená místa a odhazovat hořící nebo doutnající předměty. Zakázáno je také rozdělávání ohňů ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa. Tyto zákazy platí permanentně a lesníci apelují na jejich striktní dodržování. Zároveň vyzývají návštěvníky lesů, aby neblokovali vozidly vjezdy do lesů, protože překážející vozidla mohou bránit přístupu hasičů. Za nedodržení těchto zákonných ustanovení hrozí pokuty až 10 000 korun, v případě založení požáru až 25 000 korun a náhrada škody, která se může vyšplhat do mnoha milionů.

Lesníci také vyzývají veřejnost, aby v žádném případě v blízkosti lesů nepoužívala zábavní pyrotechniku nebo tzv. lampiony štěstí. Problémem může být i zanedbávání protipožárních opatření podél železničních tratí, která se v současnosti udržují spíše výjimečně. Lesníci také vyzývají veřejnost, aby v případě, že zaznamená v lesích potenciální zdroj požáru, či souvisejícího nezodpovědného jednání, neprodleně informovala Hasičský záchranný sbor.

Pomohl by zákaz vstupu?

Lesníci z think tanku CZECH FOREST navrhují, aby kompetentní orgány zvážily možnost preventivního opatření v podobě zákazu vstupů veřejnosti do lesů mimo vyznačené turistické cesty a zpevněné lesní cesty. V oblastech, kde se v porostech ve větší míře vyskytují suché stromy je třeba tento postup zvážit velmi svědomitě.

Současné sucho představuje zvýšené riziko vzniku požárů, a to nejen pozemních, ale i korunových, které u nás byly zatím velmi výjimečné. Korunové požáry se vyznačují velmi rychlým šířením a podstatně složitějším hašením. V posledních 20 letech vznikl jediný částečně korunový požár, a to 24. 5. 2012 na Bzenecku. Tehdy shořelo 4-5 tisíc hektarů lesa a kromě finanční škody v řádech milionů korun došlo i k ekologickým škodám a zalesnění poškozených ploch je problémem dodnes. Předpoklady pro vznik a šíření korunových požárů jsou nyní podstatně vyšší než v létě 2012, protože panující sucho vysušuje lesní hrabanku, ale také snižuje obsah vody v dřevě a listech stromů, navíc se v lesích vyskytuje narůstající objem suchých stromů. Přetrvávající deficit srážek se projevuje také vysycháním řek a vodních nádrží, což může významně komplikovat dostupnost vody pro hašení.

Chybějí specializovaní hasiči

Vzhledem k opakování suchých roků je podle názorů členů lesnického think tanku vhodné urychleně zahájit jednání mezi zástupci vlastníků lesů a hasičským záchranným sborem a příslušnými ministerstvy o tom, jak by měly zúčastněné strany na rostoucí riziko a případný vznik požárů reagovat. Výhodou ČR je sice hustá síť profesionálních i dobrovolných jednotek hasičů, ale pro případ velkých lesních požárů zde například chybí odpovídající letecká technika (efektivně se do hašení lesních požárů zapojuje pouze vrtulník Letecké služby Policie ČR s bambivakem o objemu 910 l). Zajištění kapacit pro letecké hašení by bylo vhodné koordinovat okolními státy. Posílen by měl být také monitoring lesních porostů, obzvlášť v rizikových lokalitách. Ve spolupráci hasičského záchranného sboru a státních vlastníků lesů by například mohla vzniknout hasičská jednotka s celorepublikovou působností specializující se problematiku lesních požárů.

Prevence pomáhá

Lesnický think tank také vyzývá subjekty a osoby pracující v lesích, aby nepodceňovaly riziko vzniku požárů způsobené například závadou strojů a veškeré lesnické stroje, ale i další vozidla vybavily odpovídajícími hasícími přístroji, jejichž rychlé použití může zastavit požár v samém začátku. Zároveň vyzývají všechny osoby pohybující se v lese k maximální opatrnosti a zodpovědnému chování. Terénní lesnický personál by měl také věnovat zvýšenou pozornost rizikovým oblastem a pravidelně je monitorovat a v případě porušení lesního zákona informovat Policii ČR, případně HZS ČR.

V tomto období stačí k obrovským škodám velmi málo, proto lesníci vyzývají všechny, kdo se pohybují v lese k maximální opatrnosti.

(ng)