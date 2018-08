Ilustrační FOTO - Haló noviny

Hamáček chce pro poštu z eráru trojnásobek

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) chce, aby Česká pošta ze státního rozpočtu místo současných 500 milionů korun mohla dostávat až trojnásobek. I přesto by měl podle Hamáčka generální ředitel ČP Roman Knap přijít s plánem úspor.

Novinářům to ministr řekl v závěru své prohlídky v třídírně zásilek v pražských Malešicích. Česká pošta je státní podnik, jehož tržby jsou zhruba 20 mld. Kč, a zaměstnává asi 30 tisíc lidí.

Hamáček novinářům řekl, že pošta má dva hlavní problémy, které spolu úzce souvisejí. »První je personální. Jakkoliv pošta zaměstnává přes 30 000 lidí, tak jí chybí 1300 zaměstnanců, což klade velké nároky na ostatní, kteří jsou přetíženi,« uvedl. Z hlediska průměrného odměňování navíc pošta zaostává. V roce 2017 byla průměrná mzda na poště 23 895 korun, což je zhruba o 5000 Kč méně, než je celorepublikový průměr. Zaměstnanci mají úvazek 37,5 hodiny týdně. Od letošního dubna oznámila pošta navýšení tarifních mezd o 7,1 procenta. Za poslední tři roky tarifní mzdy pošťáků vzrostly v průměru o 15 procent v celkovém objemu 2,5 miliardy korun.

Druhý problém je podle Hamáčka ekonomický. »Jakkoliv pošta letos hospodaří vyrovnaně, je to za cenu nízkých mezd. Pokud chceme motivovat zaměstnance a získat jich více, je třeba dostat do České pošty více peněz,« uvedl. Knapovi ministr vnitra zadal, aby přišel s plánem úspor, celkově však podle něj pošta uspořila už přes sedm miliard a nemá kde brát.

»Ministr má pravdu a s jeho vyjádřením se dá těžko polemizovat. Je však třeba uvést, že za spolupráce ČSSD dřívější vlády vyvedly z České pošty lukrativní zásilkové služby (vytvoření konkurence soukromých služeb) a nejnákladnější služby s nutností pokrytí celé republiky zůstaly v povinnosti České pošty. Příspěvek státu bohužel neplní potřebné vyrovnání nákladovosti povinných služeb a ani opatření pro získání dalších služeb včetně Poštovní banky a prodeje spotřebního zboží nemohly výpadek sanovat ani výrazně snížit,« zdůraznil pro Haló noviny stínový ministr KSČM pro průmysl Pavel Hojda. Výsledkem kromě jiného bylo podle jeho názoru hledání úspor v zavírání ztrátových pošt, nízký nárůst mezd, odchody pracovníků, velké zdržování zákazníků na přepážkách pošt, nutně rostoucí poplatky za služby a v nemalé míře i razantní elektronizace písemných korespondencí (e-maily). »Razantní nárůst balíkové pošty pak České poště přidělal další vrásky, protože nebyla na takový nárůst připravena a neměla ani dostatek prostředků na potřebnou rychlou reakci, navíc konkurence, která se specializovala pouze na určité výdělečné služby, měla daleko větší možnosti na rychlou reakci a modernizaci distribuce balíkové služby od internetových obchodů,« prohlásil Hojda.

Vánoce, Vánoce přicházejí…

Pošta měla původně prostředky na úhradu čistých nákladů na poskytování základních služeb, které jí ukládá poštovní licence, získat od jednotlivých doručovatelských firem na trhu podle výše jejích tržeb. Tzv. kompenzační fond však nikdy nezačal fungovat. Od roku 2015 vláda systém změnila s tím, že pošta bude úhradu získávat ze státního rozpočtu. Maximální částka se ze 700 milionů za rok 2015 se však snížila na letošních 500 milionů korun. Hamáček chce ve Sněmovně prosadit, aby se částka až ztrojnásobila. »Budeme jednat o změně zákona a navýšení limitu, který je v současné době 500 milionů korun až k 1,5 miliardy korun,« uvedl. Změnu by si přál prosadit co nejrychleji, ideálně letos, ale byl by rád i za počátek příštího roku.

Pošta příspěvek od státu započítává do svého hospodaření. Přesto loni firmě klesl konsolidovaný zisk o 48 % na 110 milionů korun. Podnik provozuje 3200 poboček, z nichž je část ztrátová. Zhruba 500 pošt již převedl na partnerské provozovatele.

Česká pošta se s předstihem připravuje na předvánoční doručování balíků. Do hlavní třídírny zásilek v pražských Malešicích kvůli tomu investuje zhruba 70 mil. Kč. Generální ředitel pošty Roman Knap ukázal ministru Hamáčkovi novou třídicí halu o rozloze 1200 metrů čtverečních. Úpravy zahrnují i zvýšení počtu příjezdových ramp.

Pošta v roce 2016 v největší špičce 19. prosince odbavila 328 700 balíků, loni tento výsledek překonala o 13 tisíc kusů již 20. listopadu. V běžném dni, například v květnu, doručuje denně kolem 152 tisíc balíků. Podle Knapa přepraví pošta zhruba 40 procent všech balíků v ČR. Pošta počítá s tím, že bude do nejvytíženějšího období potřebovat řádově pět tisíc brigádníků, jejich odměnu navýšila na 170 Kč za hodinu. Knap uvedl, že se chystají také opatření na pobočkách, která urychlí výdej balíků adresátům. Vozový park by se měl rozšířit o 523 aut, což bude stát asi 39 milionů korun. Generální ředitel věří, že letošní Vánoce by tak Česká pošta měla zvládnout mnohem lépe než ty minulé.

(ku)