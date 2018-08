Osm piv ani nemrknete

V minulosti jsem se přesvědčil o tom, že použití angličtiny v praxi končí zpravidla směrem na východ od našich hranic. Nicméně opravdové komunikační »peklo« nastává pro našince až v daleké Číně. Naprosto běžným internacionálním slovům, jako jsou pro nás třeba taxi nebo hotel, tam totiž nikdo nerozumí. Také nonverbální komunikace žádnému turistovi zvlášť nepomůže a někdy může i uškodit, protože třeba ukazování prstem je obscénní gesto.

Je tedy skutečně nutností právě v Říši středu mít vedle sebe člověka znalého zdejších poměrů, který vás zasvětí do komunikace a jisté bariéry nedorozumění bude diplomaticky a s noblesou citlivě rozpouštět.

Mít slušnou slovní zásobu čínských slovíček je bez rodilého mluvčího také prakticky nemožné, tedy pokud neovládáte čínské písmo anebo čtyři tóny výslovnosti, které mnohdy dramaticky proměňují každé slovo. Tak například takové slovo Ma. Vyslovené dlouze znamená »matka«. Vyslovené se stoupavou kadencí pak znamená ale »konopí«. Pokud při výslovnosti poklesnete hlasem a pak následně rychle vystoupáte, pak jste řekli »kůň« a věřte tomu, že v jiné dikci znamená ještě něco jiného, ale to jsem již zapomněl.

Nenadálá překvapení tam prostě číhají doslova na každém kroku. Číňané mají například i naprosto jinou prstovou mimiku, a to včetně počítání, o čemž jsem se nedávno přesvědčil v jednom příjemném baru v severozápadní části Pekingu. Posuďte sami. Objednával jsem v tom parném dni pro mě a manželku dvě piva, ukazujíc přitom na své ruce vztyčený palec a ukazovák. Pro nás to znamená dvě, pro Číňany je to ale jasná osmička! Takže za chvíli se před námi objevilo hnedle osm piv najednou. A pak, že v Číně není veselo!

Radovan RYBÁK, Peking