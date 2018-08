Domácí bazén kontra sucho

Když je tak velké sucho, tak jsem se zamýšlel nad tím, proč mnoho lidí napouští své domovní bazény. Jedná se totiž o velkou spotřebu vody. Nestálo by za zvážení nějakým způsobem třeba zdanit majitele bazénů? Kupříkladu ročním paušálem 30 tisíc korun? To, že je nedostatek vody, zapříčiňuje sucho, ale poté i nešetření s vodou... přeci člověk nepotřebuje mít doma vlastní bazén! K čemu jej potřebuje? Aby nemusel jít se smočit na veřejné koupaliště, do řeky, rybníka?

Osobně si pamatuji, že jsem se chodil koupat do řeky nebo hasičské nádrže. Žádný »individualistický« bazén jsme nepotřebovali. Že jej někteří potřebují na osvěžení? K tomu snad stačí sprcha nebo doma napuštěná vana. Když bylo potřeba, tak jsem si vlezl do zahradního sudu, kde byla dešťová voda. Proč tedy mít svůj vlastní bazén, který nešetří s vodou? Někdo může namítnout, že je mojí vlastní věcí, kolik vody vytočím, protože si ji také zaplatím. Jedná se o svobodu volby, která v tomto případě zasahuje i do oblasti veřejného prostoru. Nešetření s vodou, kterým nepochybně napouštění bazénu je, způsobuje její nedostatek. V tu chvíli se dostáváme do oblasti, kdy stát říká, že například omezí odběr vody. Jenže, skutečně dojde k této regulaci? Opravdu stát omezí vodu? Vzhledem k tomu, že mnoho vodních zdrojů je privatizováno, tak soukromé společnosti na to nebudou brát ohled. Budou se snažit z této situace (hladu po vodě) vytěžit co nejvíce kapitálu. Až ale vyschnou vrty, tak nastane problém. K čemu vám bude pustý zahradní bazén, kde bude špatná voda? Nebo k čemu vám onen bazén bude, když jej sice budete mít napuštěný, ale nebudete mít ve studni vodu, kterou budete moci pít? Nedávno jsem slyšel příběh jedné ženy, která si na chalupě napustila bazén ze své studně, ale posléze zjistila, že už v ní žádná voda není. Takže nakonec na chalupu nemůže s příbuznými jet, protože ve studni není žádná voda a balenou nechtějí kupovat. Ostatně ta je vhodná spíš na pití, ale na mytí člověka je to velký luxus.

Jak můžete vidět, tak i obyčejné vlastnictví bazénů má dopad na to, že je nedostatek vody. Jedná se totiž o vzorec individualistického způsobu života. Raději se »rochníme« doma v bazénu, než abychom šli na veřejnou plovárnu, k rybníku, řece. Někdo může namítnout, že řeka je špinavá, stejně tak rybník. Ano, i to se může stát, když jsou extrémní vedra a neprší. Jenže situace se jen tak nezlepší. Každý rok se nám zvyšují teploty, stejně tak i globální teplota roste. Z nedostatku vody ale trpí naprosto všichni. Jak příroda, tak lidé. Náš silně individualistický způsob života má silně negativní dopad do všech oblastí. Jako lidstvo jsme silně zlenivěli a více se uzavřeli do svých »já«.

Opravdu dojde v budoucnu na nějaký typ regulace? Například zatížením daní pro majitele bazénů, regulací prodeje a jejich výstavby u rodinných domů? Může se to reálně stát, ale proti této regulaci zcela jistě vyrukují zastánci svobody volby, která je v dnešní době hnána do extrémů, kdy se hledí jen na sebe a zapomíná se na společnost jako celek. Z toho všeho plyne, že klidně člověk může mít svůj vlastní bazén, ale měl by mít tolik soudnosti, že jej v případě nedostatku vody nebude napouštět. Lidé musí být natolik morální, aby si uvědomili, že pokud tímto způsobem budou plýtvat vodou, tak se to dotkne negativně všech. Včetně jich samotných.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora