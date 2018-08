Ilustrační FOTO - Pixabay

Kalifornie zápasí s rekordním požárem

Kalifornie se nyní potýká s největším požárem, který kdy stát na západním pobřeží USA zasáhl. Oznámily to v noci místní úřady a upozornily, že dva požáry u jezera Clear Lake severně od San Francisca se propojily v jeden ničivý živel.

Oheň v oblasti Mendocino už zachvátil nejméně 1148 kilometrů čtverečních, přičemž rozsah se stále zvětšuje. Plamenům na severu Kalifornie již padlo za oběť 75 domů a tisíce lidí musely prchnout více než 100 kilometrů daleko od svých domovů. Oheň na dvou místech nedaleko od sebe vypukl 27. července a nyní je situace pod kontrolou jen z asi třetiny. S 18 většími požáry bojuje po celé Kalifornii více než 14 000 hasičů, informovala agentura AP

»Pamatuji si, když jsme před několika lety měli deset až 12 000 hasičů ve státech Kalifornie, Oregon a Washington, a nikdy ne 14 000 jako vidíme teď,« řekl řekl mluvčí kalifornského úřadu pro lesnictví a boj s požáry Scott McLean.

Podobné události začínají být podle AP v Kalifornii běžné a sezona požárů je zde v důsledku klimatických změn delší a drsnější. Odborníci uvádějí, že teplejší počasí vysušuje vegetaci a dává vzniknout vážnějším požárům, které se rychle rozšiřují z venkovských oblastí do měst. Také ale připisují vinu šíření městské zástavby.

Do debaty kolem řádění ničivého živlu v Kalifornii se o víkendu neohrabaně vložil také americký prezident Donald Trump. Kalifornské požáry podle něj zhoršují »špatné zákony o životním prostředí«, které zabraňují náležitému využití »masivního množství dostupné vody«.

McLean reagoval slovy, že vody k hašení požárů severně od San Francisca je dostatek. Problém s vodou na hašení podle něj není ani na jiných místech Kalifornie. Trump také na Twitteru napsal, že voda je v západoamerickém státě odkláněna do Tichého oceánu. Profesor Kalifornské univerzity v Davisu a dlouholetý analytik vodohospodářských sporů v Kalifornii Jay Lund na to odpověděl, že prezidentovo tvrzení »je tak fyzikálně nemožné, že se člověku ani nechce reagovat«. Co se týče ohňů v Mendocinu, úřad pro lesnictví a boj s požáry uvádí jako předpokládané datum uhašení 15. srpen.

(čtk)