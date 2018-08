Ilustrační FOTO - Pixabay

Mossad opět zabíjel

Za sobotní vraždou vědeckého ředitele syrské vojenské agentury odpovídající za chemický program byla zřejmě izraelská tajná služba Mossad.

S odvoláním na zdroje nejmenované blízkovýchodní tajné služby to napsal list The New York Times. Přiklonil se tak k názoru syrského provládního tisku, který smrt Azíze Azbara připsal Mossadu už v neděli. Azbar a jeho řidič přišli o život při výbuchu Azbarova auta v sobotu večer v provincii Hamá. Izrael informaci nekomentoval, pouze jeden z členů vlády řekl, že považuje za »dobrou věc«, že je Azbar mrtev. Izrael podle syrského tisku Azbara spojoval s vývojem tajných zbraní. Podílel se údajně na vybudování podzemní zbrojní továrny, která měla nahradit provoz, který loni zničil Izrael. Newyorský list napsal, že Azbar úzce spolupracoval s velitelem íránských revolučních gard Kásemem Sulejmáním a měl přístup k vysokým členům íránské a syrské vlády. Azbarův tým připravoval zahájení výroby přesných řízených střel Tišrín, což je syrská verze íránských raket Fateh, které mají dolet 200 kilometrů. Skupina také budovala výrobnu pevného raketového paliva. Azbar byl zabit v Masjaru, kde je syrské vědecké centrum spojované s výrobou chemických zbraní. V minulosti bylo několikrát terčem náletů připisovaných Izraeli. Při jednom takovém útoku v dubnu přišlo o život několik íránských vojáků, kteří na místě působili. Izraelcům se připisuje likvidace několika dalších vědců. V dubnu střelci v Malajsii zabili specialistu na rakety palestinské skupiny Hamás, v roce 2016 byl v Tunisku zabit odborník na bezpilotní letadla Hamásu.

(čtk)