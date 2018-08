Štěstí za peníze si nekoupíš

Myslíte, že za peníze lze koupit všechno, jak se nám dnes snaží vsugerovávat »nová doba« a média v rukou mocných, včetně televizí? Nenechá, věřte mi. Příkladem z poslední doby je fotbalové mužstvo Sparta, pro nějž majitel pan Křetínský loni zakoupil dlouhý seznam zahraničních hráčů, kteří na evropské scéně něco znamenali. Dokonce i s italským trenérem Stramaccionim a jeho italskoevropskými pomocníky.

Nesleduji kopanou, ale tento příklad nebylo možné minout. Už to, že trenér nařídil, že všichni, tedy i čeští hráči, budou s ním a zřejmě i mezi sebou mluvit anglicky, i to mělo vynést Spartu mezi evropská mužstva. Výsledkem mělo být posunutí Sparty mezi nejpřednější mužstva Evropy. Prostě Česko mělo dostat mužstvo hodné srovnání s Realem Madrid, Barcelonou či Juventusem Turín. Dopadlo to, jak víme, jinak. Dodnes se Sparta i s některými hvězdami nevzpamatovala a z evropských soutěží vypadla i v prvním svém hracím kole. Zřejmě bude dlouho trvat, než se Sparta zase stane jedním z předních českých mužstev. Jak vidno za peníze se opravdu, ale opravdu nekoupí všechno, i když lze s nimi zaplatit nejlepšího právníka, když budeme obžalováni z nějakého protizákonného činu… Stop!

Píši, jako by šlo o všechny z nás. Použila jsem slovo »my«, ale většiny z nás se to netýká. Nemůžeme si totiž zaplatit nejlepšího právníka či podplatit… Ne, nebudu jmenovat profesi či dokonce jména. Každý si ji (je) podle svých zkušeností může doplnit.

Jako příklad, že za peníze si nelze koupit všechno, jsem uvedla pražskou Spartu. Mohla jsem ovšem uvést zcela jiné příklady, i když i »lásku« si, jak známe z historie (a neváhám napsat i ze současnosti), lze také koupit. Koupit je možné pěkný dům, sídlo hodno Krejčíře, ale ani to nemusí přinést štěstí. Zdraví lze sice penězi napomoci, ale že by ho bylo možné si koupit, je nesmysl. A to nejsme Spojené státy americké, kde ne všichni občané jsou zdravotně pojištěni, a ten, kdo pojištěn není, často nemůže počítat dokonce ani s tou nejlevnější účinnou léčbou. Připomeňme si, že jeden z našich nejlepších a nejmoudřejších umělců, který v minulém režimu ve Spojených státech uvažoval o tom, že se domů nevrátí, když onemocněl a zjistil, kolik by ho zdejší léčba stála, se okamžitě vrátil domů.

A tak jsme zase na samém začátku. Myslím, že všechno je jinak, než se zpívá v jedné populární písni. Správně by měla znít. »Štěstí, štěstí si za prachy nekoupíš.« (Za slovo štěstí lze nahradit ty nedůležitější touhy a potřeby člověka.)

Kateřina JIROUSOVÁ