Redford končí s herectvím

Robert Redford ohlásil konec své herecké kariéry.

V rozhovoru s časopisem Entertainment Weekly řekl, že hodlá s herectvím skončit po podzimní premiéře svého nového filmu The Old Man and the Gun. Premiéra v USA je ohlášená na 28. září. »Nikdy neříkej nikdy, ale došel jsem k závěru, že hraní pro mne skončilo, hodlám odejít, protože se tomu věnuji od svých 21 let. Myslím, že toho je dost. A proč neodejít s něčím optimistickým a pozitivním?« řekl jednaosmdesátiletý herec, který v novém filmu ztvárnil zkušeného bankovního lupiče. Snímek je založen na životě zločince Forresta Tuckera, který byl přistižen sedmnáctkrát při loupežích a pokaždé, když byl uvězněn, dokázal uprchnout.

(čtk)