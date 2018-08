Žoldáci vs. záchranáři

Televizní noviny i většina papírových nebo internetových médií pláčou nad strašnou ztrátou třech mladých životů. Našich vojáků. Je to samozřejmě ztráta. Každý život je neocenitelný.

Ale je nutný kolem toho takový mediální humbuk? Pro co tam ti mladí pánové jeli? Z vlasteneckého pudu? Pro čest a slávu? Pro ochranu místních nevinných lidí? Ne. Pro peníze a kariéru. Znám se s mnoha vojáky, můj manžel je bývalý voják a všichni, kteří kdy na nějakou misi jeli, vždy tvrdili totéž. Tolik peněz si nikde jinde za půl nebo celý rok nevydělají. A je to dobré i pro kariéru. Všichni samozřejmě počítají s tím, že je to nebezpečné. Ale vzhledem k počtu vojáků na misích a jejich úmrtí jde o práci v průměru vcelku bezpečnou. Zhruba stejně jako práci hasičů.

Jediný rozdíl je v tom, že například hasiči, policisté, záchranáři nasazují své životy ne pro peníze, ale z touhy pomoci. Za ty peníze, co dostávají jako plat, by většina lidí takovou práci nedělala. Přesto se oni vrhají do hořících domů, rozvodněných řek, sutin, k bouračkám a rvačkám a dennodenně nasazují svůj krk. A občas za to někdo zaplatí svým zdravím nebo i svým životem.

Jenže o takovém případu se v novinách dozvíte jen tak mimochodem, ve zprávě na třetím, čtvrtém místě. Jednou a dost. Žádné oplakávání. I když i po takových lidech zůstává zdrcená rodina. Manželka, děti, rodiče. Nemají funus za státní peníze. Nemají vysoké odškodné. Na mnohé se sbírají kolegové, aby pomohli pozůstalé rodině…

Myslím, že to není úplně spravedlivé.

Všimli jste si, že v pondělních zprávách bylo sáhodlouhé povídání o vojácích a o tom, že na dálnici zemřel dělník při její opravě sotva tříminutový šot? Je to přeci také život. Také pracoval pro blaho nás všech. A také po něm zbyla jistě rodina. Ale pracoval pro firmu, aby se nám lépe jezdilo. Nenasazoval krk za NATO a za peníze…

Nechci nijak zlehčovat neštěstí, které smrt vojáků pro jejich rodiny a přátele znamená. Jen nezapomínejme, že je zde mnoho jiných, kteří si minimálně zaslouží podobný přístup, podobnou pietu, i třeba finanční pomoc. Není jeden život důležitější než jiný…

Helena KOČOVÁ