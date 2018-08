Ilustrační FOTO - Pixabay

Pojištění chceme hlavně rozumět

Při cestách do zahraničí se pojišťuje 91 procent Čechů. Více než polovina z nich si sjednává pojištění přes internet. Pro 63 % lidí je při výběru klíčová srozumitelnost nabídky.

Vyplývá to ze studie společnosti NMS pro ERV Evropskou pojišťovnu. Při koupi zájezdu v cestovní kanceláři si současně se zájezdem pořizuje cestovní pojištění zhruba 60 % Čechů.

»Za poslední dva roky sledujeme nárůst sjednávání pojištění přes internet o zhruba 20 %. Upřednostňuje ho 53 % lidí. Oproti tomu o desetinu poklesl počet lidí, kteří preferují sjednání na pobočce CK nebo naší,« uvedl manažer marketingu ERV Vlastimil Divoký.

Podle studie lidé nejvíce kladou důraz na srozumitelnost nabídky (63 %), výši limitů plnění (60 %), cenu pojištění (54 %), zkušenosti s pojišťovnou (53 %) a kvalitu asistenčních služeb (52 %).

V poslední době se stalo několik nehod českých turistů v zahraničí s tragickým koncem. Minulý týden se v Bulharsku utopili dva čeští turisté. V pátek zemřel v egyptském letovisku Marsá Alam český turista, kterého napadl žralok. V sobotu se v Rakousku utopila Češka po pádu do vodopádu a u bavorského města Furth im Wald se rovněž v sobotu v přehradní nádrži utopil 41letý Čech.

Češi loni vyjeli na 4,9 milionu cest do zahraničí. Kratších výletů, do tří přenocování, bylo 1,3 mil. V obou případech to bylo nejvíc od roku 2011. Z delších cest 83 % tvořily dovolené a rekreace, zbytek návštěvy příbuzných a soukromé návštěvy.

Prodeje letních zájezdů zatím v letošním létě překonávají loňskou rekordní letní sezonu. Cestovní kanceláře registrují až pětinový nárůst prodejů, výrazně stoupl zájem o Turecko.

(ici)