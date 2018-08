Ilustrační FOTO - Pixabay

Kreativní nápady, jak se bránit vedrům

Vlna veder, která sužuje severní polokouli, přinesla řadu kreativních nápadů, jak se ochladit, od ledového klubu v Berlíně po nakládané švestky v Tokiu. Píše o tom list The Guardian.

V Jižní Koreji se lidé uchylují do klimatizovaných nákupních center, některá hlásí i 20% zvýšení návštěvnosti. Z horka profitují také dodávkové služby, které zásobují potravinami ty, kteří mají doma (leckdy kontroverzní) klimatizaci. Populární jsou prý také vesty plné ledu nebo chladících gelů, o bateriových a solárních větrácích ani nemluvě.

Psí maso zvyšuje vytrvalost

Za hranicemi v Severní Koreji, kde na provoz klimatizace prý není v řadě budov dost elektřiny, lidé vzali útokem potoky, řeky a nádrže. Výrazně tam ale také stoupla spotřeba psího masa, které je v horkých dnech tradičním pokrmem. Říká se o něm totiž, že zvyšuje vytrvalost.

Lidé v Japonsku se zase podle ČTK vyrovnávají s teplem pojídáním nakládaného ovoce. Velmi slané švestky známé jako umeboši jsou v létě oblíbené, protože pomáhají doplňovat sůl, kterou tělo vyloučí s potem. V Tokiu se na veřejných místech používají zařízení rozprašující mlhu. Stejnou technologii hodlají nasadit organizátoři XXXII. letních olympijských her v Tokiu v roce 2020.

V Německu do mrazáku

V Německu lidé hledají úlevu kdekoli, v muzeích i v mrazáku. Jeden supermarket v Hesensku nabízí zákazníkům za tři eura (asi 77 Kč) dvě minuty v chladírenské místnosti. Na návštěvnost si nemůže stěžovat noční klub Angiyok, který nabízí služby mezi 60 tunami ledu. Teplota v místnosti je 10 stupňů Celsia a pokud je to pro někoho málo, může si půjčit bundu.

Poněkud problém je to, že téměř všechny tyhle metody jsou nepoužitelné pro lidi s pohybovými problémy a hlavně bolestmi páteře. Tam se vyhnout průvanu či jinému prochlazení je základ. Nemluvě o tom, že i klimatizace a větráky jsou pro řadu i do té doby zdravých lidí navštívenkou jak k angínám, tak právě objednávkou třeba k obstřikům zad... Přežít vedra je zkrátka čím dál tím častěji fakt učiněné peklo! A to u toho nemusí ani hořet.

(rj)