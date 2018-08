Ilustrační FOTO - Pixabay

Za vraždu ve vlaku soud zvýšil muži trest z 8 na deset let

Olomoucký vrchní soud zvýšil čtyřicetiletému Martinu Vlčkovi trest za loňskou vraždu ve vlaku z osmi na deset let. Vyhověl tak státnímu zástupci, který žádal přísnější potrestání. Muži původně hrozilo deset až 18 let, podle odvolacího soudu není mimořádné snížení trestu pod spodní hranicí trestní sazby v tomto případě na místě. Vlček známého zastřelil loni v září ve vlaku jedoucím z Brna. Stalo se tak ve chvíli, kdy mu ukazoval zbraň po otci. Podle soudců nešlo v tomto případě o přímý, ale nepřímý úmysl. Zbraň nevystřelila sama, muž zmáčkl spoušť vědomě.

Vlček půjde do vězení za vraždu a za nedovolené ozbrojování. "Soud prvního stupně dospěl k názoru, že jsou zde mimořádné okolnosti případu, které snížení pod základní trestní sazbu odůvodňují. My jsme tento názor nesdíleli," řekl ČTK mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik.

Proti původnímu rozsudku se odvolal také obžalovaný, žádal soud o překvalifikování na usmrcení z nedbalosti, za což by mu hrozily maximálně tři roky vězení. Hájil se tím, že k výstřelu došlo neopatrnou manipulací. Podle vrchního soudu šlo však o vraždu, opřel se přitom i o znalecké posudky. "Obžalovaný byl srozuměn s následkem smrti a to zejména s ohledem na charakter použité zbraně, kdy musel nejprve dostat nábojnici do nábojové komory a následně zmáčkl spoušť, k čemuž potřeboval značné množství síly. Ze znaleckých posudků i z jeho výpovědi vyplynulo, že spoušť zmáčkl úmyslně, bylo vyloučeno, že by náboj vyšel samovolně," doplnil Cik.

Výstřel se ozval ve vlaku jedoucím z Brna směrem na Adamov 22. září ve večerních hodinách. Čtyřicetiletý Vlček uvedl, že s mužem se dlouhá léta znali z práce a chodili spolu na pivo do restaurace, tak tomu bylo i v osudný den, kdy Vlček podle svých slov vypil deset až 11 piv. Řekl, že ve vlaku na cestě domů známému ukazoval zbraň, kterou našel při vyklízení otcova bytu. Při manipulaci se zbraní podle něj došlo k výstřelu. Osmatřicetiletého muže střelil do břicha, zemřel po vykrvácení do břišní dutiny. Vlček uvedl, že se známému snažil po výstřelu pomoct, pomáhali mu i cestující ve vlaku. Obžalovaný potom vyhodil pistoli z okna vlaku a vystoupil v Bílovicích nad Svitavou. Kriminalisté podezřelého zadrželi krátce po činu.

(čtk)