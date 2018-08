Ilustrační FOTO - Haló noviny

Nezaměstnaných přibylo, přestože firmy nabírají

Nezaměstnaných v červenci přibylo. Úřad práce ČR (ÚP ČR) na konci měsíce evidoval na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 231 565 uchazečů o zaměstnání, což bylo sice o 71 509 osob méně než před rokem, avšak o 7779 více než na konci předchozího měsíce.

Nejvyšší podíl nezaměstnaných vykázal tradičně Moravskoslezský kraj. »Situace není jednoduchá. Průmyslové podniky i stavební firmy mají silnou poptávku po zaměstnancích,« řekl Haló novinám předseda Moravskoslezského KV KSČM a člen zastupitelstva kraje Josef Babka. »Nabídka pracovních míst v našem kraji i v Ostravě se zatím spíše rozšiřuje. Mírné zvýšení nezaměstnanosti v červenci způsobili absolventi, kteří se přihlásili na úřadu práce. Nevidím to dramaticky, ale jde o strukturu nezaměstnanosti. Jde o nekvalifikované zaměstnance a bohužel se to dotýká i žen. Větší starosti mi dělá jednostranné zaměření na automobilový průmysl u nás v kraji. Kdyby přišla recese tohoto oboru, postihne nejen automobilky, ale i řadu nových podniků, které vznikly. Ta jednostrannost ve mně budí obavy,« uvedl Babka.

»Za růstem nezaměstnanosti stojí nižší náborové tempo, které je pro červenec charakteristické, a příchod čerstvých absolventů na trh práce,« potvrdil analytik Raiffeisenbank Milan Frydrych.

Čísla zvyšují nemakačenkové

Pomyslné druhé místo ve statistice nezaměstnanosti obsadil Ústecký kraj. »Problémem jsou vyloučené lokality,« upozornil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM). »Máme obrovské množství lidí, kteří nemají chuť do práce, a mnoho lidí je také zatíženo exekucemi, a těm se v podstatě nevyplatí do práce chodit, protože dokud pobírají sociální dávky, nikdo jim na ně nesáhne. Pokud by v zaměstnání pobírali mzdu, exekuce se jim z ní budou strhávat. Je to složitý problém, na druhé straně jedna firma vedle druhé v našem kraji hledá lidi a nedostatek zaměstnanců se řeší zahraničními pracovníky.«

V průběhu července bylo v celé republice nově zaevidováno 39 885 osob. Z evidence naopak odešlo 32 106 uchazečů. Do zaměstnání z nich ale ve sledovaném měsíci nastoupilo jen 17 569, dalších 14 537 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění. Ti, stejně jako obdobný počet každý měsíc, zamířili na »sociálku« a nezřídka posílili »šedou ekonomiku«.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 74 037 uchazečů o zaměstnání, tj. 32 procent všech uchazečů vedených v evidenci (červen 2018 – 29,7 %, červenec 2017 – 27,2 %).

Montážníci si mohou vybírat

Podíl takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání (jsou to ti, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa) ve věku 15-64 let (ÚP ČR jich uvádí 210 676) k obyvatelstvu stejného věku ke konci července vzrostl na 3,1 % (červen 2018 – 2,9 %, červenec 2017 – 4,1 %). Nejvyšší byl tento podíl v okresech Karviná (7,2 %), Most (6,4 %), Ostrava-město (5,9 %), Ústí nad Labem (5,3 %), Chomutov (5,2 %), Bruntál (5,1 %), Znojmo (4,9 %) a Hodonín (4,7 %). Nejnižší pak v okresech Rychnov nad Kněžnou (1,1 %), Jindřichův Hradec (1,2 %), Praha-východ (1,3 %), Prachatice (1,5 %), Plzeň-jih, Písek, Benešov a Pelhřimov (všichni 1,6 %).

Volných pracovních míst evidoval ÚP ČR ke konci července 309 996. Bylo to o 8480 více než v předchozím měsíci a o 121 930 více než před rokem. »Největší zájem je dlouhodobě o montážní dělníky, kteří si nyní mohou vybírat z více než 40 tisíc volných míst, zatímco ještě před rokem bylo těchto volných pozic jen zhruba 12 tisíc,« uvedl pro Haló noviny analytik ČSOB Petr Dufek.

Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 0,7 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (6), Ústí nad Labem (4,3), Most (3,7), Jeseník (3,2), Znojmo a Bruntál (oba 2,6), Hodonín (2,3), Ostrava a Děčín (oba 2,1).

(ng)