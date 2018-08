Ilustrační foto - wikimedia commons

První Palestinka do amerického Kongresu

Dcera palestinských přistěhovalců Rashida Tlaibová zvítězila v primárních demokratických volbách v michiganském 13. kongresovém okrsku a je téměř jisté, že se stane první Američankou palestinského původu a muslimkou, která se dostane do Kongresu.

Dvaačtyřicetiletá žena je nejstarší ze 14 dětí svých rodičů, kteří se do USA přistěhovali z Palestiny.

Po sečtení téměř všech hlasů odevzdaných v úterních primárních volbách má Tlaibová přes 33 % hlasů, zatímco její největší konkurentka Brenda Jonesová něco přes 29 % hlasů, napsal list The Detroit News. V tomto okrsku silně nakloněnému demokratům nebude v listopadových kongresových volbách kandidovat žádný republikán, takže vítězství Tlaibové v této volbě je dané. Michiganský člen Sněmovny reprezentantů demokrat John Conyers loni rezignoval kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování a Tlaibová ho nahradí.

Za vítězství Tlaibová ve svém tweetu voličům poděkovala. »Děkuji vám moc za to, že jste umožnili, aby se tato neuvěřitelná chvíle stala. Nedostává se mi slov. Nemohu se dočkat, až pro vás budu moci pracovat v Kongresu,« napsala.

Má za sebou politickou kariéru v michiganském parlamentu, jehož členkou byla v letech 2008 až 2014. Nyní pracuje jako advokátka. Její matka je z vesnice u Ramalláhu a otec z Bajt Chaníny, což je čtvrť ve východním Jeruzalémě.

Tlaibová vedla aktivní kampaň, při níž obcházela voliče v tričku s nápisem Rashida do Kongresu. Podle stanice CNN se stane první muslimkou v Kongresu. V úterý v rozhovoru s listem The Detroit News řekla, že prožívá dny, které by označila za »šťastný zmatek«.

»Je úžasné mluvit s rodinami, mám pocit velké podpory,« sdělila.

V tomto okrsku v prezidentských volbách v roce 2016 zvítězila s 60,6 % hlasů Hillary Clintonová, zatímco nynější prezident Donald Trump tam dostal 0,2 % hlasů.

(čtk)