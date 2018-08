Ilustrační FOTO - Pixabay

Sněmovna o důchodech znovu 22. srpna!

Sněmovna se k opětovnému schvalování novely o zvyšování důchodů sejde ve středu 22. srpna. Tento termín už stanovil sněmovní organizační výbor. Normu musí poslanci znovu projednat kvůli tomu, že Senát ve vládní předloze doporučil jiný způsob zvýšení penzí, než na kterém se dolní komora dohodla v červnu.

O co nejrychlejší projednání novely usilovala ČSSD, podle níž je novelu třeba přijmout do září tak, aby se nezkomplikovalo zvýšení penzí od začátku příštího roku. »Chceme dát seniorům jistotu, že k navýšení jejich penze skutečně dojde. Rozhodnutí Senátu nesmí oddálit účinnost novely a ohrozit největší meziroční navýšení v historii země,« uvedli již dříve sociální demokraté. Poslanci schválená verze novely má zvýšit pevnou část penzí o 320 korun měsíčně a s pravidelnou valorizací tak důchod průměrně vzroste o 918 korun. Lidé starší 85 let navíc získají k důchodu další tisícikorunu.

Senát chce, aby tisícikorunový příplatek k měsíčnímu důchodu dostávali senioři, kteří čerpají důchod 25 a více let. Podle občanských demokratů to bude spravedlivější k ženám, které vychovávaly děti a kvůli tomu odcházely v minulosti do penze dřív než muži.

Rozhodování tak nemusí být pro mnohé jednoduché. Jak se při hlasování zachová klub KSČM? »Klub se tím ještě nezabýval, připravuje se expertní stanovisko k této věci. My samozřejmě máme zájem na růstu důchodů, ale problém je jeden – návrh Senátu má výrazný vliv na státní rozpočet. A to je nikoli problém sociální, ale ústavní,« zdůraznil po jednání organizačního výboru pro náš list místopředseda Sněmovny za KSČM Vojtěch Filip.

Jde o útok Senátu na pravomoci Sněmovny

Senát se totiž na rozdíl od Poslanecké sněmovny vůbec státním rozpočtem nezabývá. A tento krok je tedy podle Filipa vnímán jako útok Senátu na pravomoci Sněmovny! To zní hodně tvrdě, ale Filip si trvá na svém. »Vnímám to jako věc, která může mít vliv na příští ústavní postavení obou komor, i když už je zákon o styku obou komor schválený, tak nyní Senát usiluje o další pravomoci, které z Ústavy nemá,« dodal Filip na první pohled s určitou rozpačitostí, zároveň však s přesvědčením, že se tak skutečně děje.

Poukázal na to, že jde o dvě miliardy korun, které by se možná v rozpočtu státu někde i našly… »Nakonec bychom v rozpočtu tyto prostředky mohly najít, například omezením neziskových organizací, které evidentně zneužívají státní rozpočet na věci, které neslouží občanům ČR,« zdůraznil místopředseda dolní komory. I to je samozřejmě cesta. Poslanci KSČM se o svém hlasování rozhodnou až před schůzí Sněmovny.

Filip tvrdí, že ODS chce poštvat zaměstnance proti důchodcům a naopak, chce mezi nimi vyvolat spor. »Když jsme slíbili růst minimální mzdy – a máme spočítaný nárůst důchodů, abychom zachovali výpočet, že je to nad 40 procent, aby to neklesalo jako za Topolánka a Nečase. Když se přidá seniorům podle požadavku Senátu, tak vlastně nezbyde na růst mezd. A o to jde ODS, proto navrhují změny, které nakonec schválil Senát… A my se dostaneme do role, že důchodcům nechceme přidat! Ale to přece není pravda!« zlobí se Filip.

Důchody se zvyšují vždy v lednu, a to o součet poloviny růstu reálných mezd a růstu cen. Pravidlo podle novely zůstane stejné, zvětší se však podíl přidávání do pevné části a zmenší se podíl na růst procentní výměry, v níž se odráží výše odvodů z výdělků a odpracované roky. Části seniorů se tedy budou penze zvyšovat pomaleji než dosud. V příštím roce se však opatření kvůli přechodnému ustanovení ještě neprojeví.

Státní rozpočet vyjde navýšení penzí příští rok asi na 14,2 miliardy korun v případě, že by novela byla účinná včas ve vládním znění. Senátní verze by znamenala zvýšení nákladů státu o další dvě miliardy korun.

Pokud se srpnová schůze Sněmovny protáhne do čtvrtka, její součástí budou podle Filipa ze zákona i písemné a ústní interpelace. K dalšímu zasedání se dolní komory sejde v září. Termín této schůze má organizační výbor stanovit 30. srpna.

(ku)