Ilustrační FOTO - Pixabay

Dohoda o migrantech

Německo uzavřelo dohodu se Španělskem o vracení migrantů zachycených na německých hranicích, kteří se již dříve zaregistrovali ve Španělsku. Oznámila to německá vláda.

Mluvčí německého ministerstva vnitra Eleonore Petermannová řekla, že dohoda byla uzavřena v pondělí a začne platit od soboty. Migranti zadržení při kontrolách na německé hranici, kteří se předtím zaregistrovali ve Španělsku, budou vraceni do 48 hodin. Podle Petermannové Madrid za to na oplátku nic nežádá. Mluvčí německého ministerstva vnitra rovněž prohlásila, že Berlín vede rozhovory na stejné téma i s Řeckem a Itálií, odkud přichází do Německa ještě více migrantů než ze Španělska. Dohoda je kompromisem mezi ministrem vnitra Horstem Seehoferem, který chtěl migranty vracet rovnou, a kancléřkou Angelou Merkelovou.

(čtk)