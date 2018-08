Ilustrační FOTO - Pixabay

Obětí vydírání jsou stále častěji děti

Děti jsou stále častější obětí deviantů či jen pomstychtivých spolužáků na sociálních sítích. Podle policie jde o stovky dětí, které kvůli své nevědomosti a nezkušenosti posílají fotky těmto útočníkům a poté jsou obětí vydírání, vyhrožování či sexuálního nátlaku.

»Sociální sítě využívají stále mladší děti. Setkávají se s různými nabídkami a neuvědomují si, že komunikace je často riziková. Snadno se stanou obětí, aktuálně o prázdninách mají ještě víc času, což je ještě rizikovější,« řekla novinářům policejní specialistka na kyberšikanu Zdeňka Procházková. Dodala, že obvykle jde o děti od deseti let.

Proto se policie snaží vzdělávat nejen děti, ale i rodiče či učitele. Děti se musejí podle Procházkové naučit poznat, že s nimi komunikuje někdo přes falešný profil s nekalými úmysly.

Osvětu považuje v tomto případě za nejdůležitější také pedagožka, pražská zastupitelka KSČM a kandidátka do Senátu v Praze 12 Marta Semelová. »Jedná se o velký problém, který se bohužel týká stále menších dětí, protože stále menší děti se dostávají na sociální sítě, a mnohdy bez kontroly rodičů,« řekla Haló novinám. V tom, jak děti ochránit před možným nebezpečím z používání sociálních sítí, by podle ní měla sehrát hlavní roli škola, ale především rodiče. »Ti by měli své děti kontrolovat a seznamovat je s nebezpečím, které hrozí, pokud budou dávat fotografie na stránky, nebo když se budou bavit s neznámými lidmi, zkrátka mít jejich komunikaci na internetu pod dohledem,« dodala Semelová.

Počítače s rozumnou mírou

Podle policie je komunikace na internetu poměrně typizovaná. Po rychlém seznámení na síti útočník žádá fotky, posléze obnažené fotky. »Chce další a odvážnější či ukázku nějakých sexuálních praktik. Když se děti zarazí a nechtějí už posílat další, útočník zpravidla vyhrožuje a vydírá. Tvrdí, že pošle fotku kamarádům, rodičům či učitelům. Některé děti je pošlou, některé ne a skutečně pak některé čelí tomu, že fotku útočník rozešle,« řekla Procházková. Této kyberšikaně čelí nejen dívky, ale i chlapci, navíc fotka na internetu může putovat léta a nikdy není zřejmé, kdy a kde se objeví.

Semelová upozornila i na další nebezpečí, a to je vznik závislosti dítěte na počítačích, ale také například na mobilech. V žádném případě to ale podle ní neznamená, že by dětem měly být tyto vymoženosti upírány. »Pochopitelně je správné, když děti umějí pracovat s počítačem a sociálními sítěmi, když je dokážou využívat například pro vzdělávání a rozšiřování informací,« uvedla. Zároveň ale poukázala na důležitost výchovy především školy i v tomto směru. »Je nutno, aby škola děti vzdělávala v kritickém myšlení, aby dokázaly třídit informace, protože často je přijímají tak, jak jsou jim podávány, aniž by ověřovaly, jestli jsou pravdivé a dochází k manipulaci. Děti by měly umět vnímat, že ne všechno, co najdou na internetu, je pravda, že je tam i spousta výmyslů a zkreslených informací. Takže počítače ano, ale s rozumnou mírou a v každém případě pod kontrolou rodičů,« dodala Semelová.

Vysoká úspěšnost objasnění

Podle policie lze pachatele rozdělit do dvou skupin. První jsou obvykle spolužáci či známí, kteří se do role útočníka pasují z hecu či z pomsty. Ve druhém případě jde obecně o pedofily, jejichž věk i sociální postavení je různorodé. Obrazový materiál si schraňují, někteří pouze pro sebe, někteří se s ním chlubí.

Všichni se tak dopouštějí obvykle několika trestných činů. Prvotní bývá porušení tajemství listin a dokumentů uchovávaných v soukromí. »Dále jde o vydírání a sexuální nátlak, kdy útočník požaduje, aby se oběť ukájela. Pokud jde v tomto případě o děti, hrozí trest pět až 12 let. Další trestný čin je výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií,« řekla Procházková. Objasnění případů trvá obvykle delší dobu, ve výsledku je úspěšnost vysoká.

(jad)