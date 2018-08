Čtvrteční dopoledne českým atletům v Berlíně svědčilo

Oštěpařka Nikola Ogrodníková na mistrovství Evropy v Berlíně bez problémů postoupila do pátečního finále hodem z druhé série dlouhým 61,27 m. Mezi dvanáct finalistek se dostala také její kolegyně Irena Šedivá, která hodila 59,34. Ve finále je i diskařka Eliška Staňková za výkon 57,81 m. V rozběhu na 800 m si vedl skvěle půlkař Lukáš Hodboď. Dravým finišem vybojoval třetí postupové místo a časem 1:46,50 si zlepšil loňský osobní rekord o 48 setin sekundy. Filip Šnejdr doběhl v dalším rozběhu šestý za 1:48,70 a byl vyřazen.

Sedmadvacetiletá Ogrodníková přijela do Berlína s přáním potvrdit formu, která jí vynesla tři medailová umístění v Diamantové lize. První pokus odhodila daleko před čárou a oštěp se zapíchl pod šedesátimetrovou hranicí. Druhý hod už byl v pořádku a 61,27 m znamenalo postup.

Pak uznala, že na ni v úvodu dolehla nervozita. »Nečekala jsem, že budu takhle ve stresu. Pořád jsem se uklidňovala, a když jsem šla na první pokus, tak jsem se trošku vyklepala a udělala jsem o dva kroky méně v rozběhu,« řekla. »Na ten druhý jsem se snažila zkoncentrovat a říkala jsem si, že se tady nebudu stresovat, že o nic nejde,« dodala po kvalifikaci, v níž byla nakonec čtvrtá.

Šedivá obsadila jedenácté místo a pak rozdávala úsměvy na všechny strany. »Jsem strašně šťastná, že to vyšlo. Musím přiznat, že po tom, co jsem odhodila, nečekala jsem, že poletí. Technicky byl ten hod provedený hodně špatně,« radovala se. Také ona byla v prvním pokusu hodně nervózní. »Už když jsem běžela, tak jsem cítila, jak se mi ta kolena klepou. A při tom druhém se mi klepala trochu míň, tak to jsem asi změnila,« dodala.

Třiatřicetiletá Staňková při svém čtvrtém startu na mistrovství Evropy by ke splnění kvalifikačního limitu 58,50 potřebovala překonat své letošní maximum. Předepsanou délku však zvládlo jen sedm diskařek, a tak česká reprezentantka bezpečně postoupila do sobotního finále z devátého místa. »Jsem nadšená. Celý rok hážu daleko na tréninku, ale nepředváděla jsem to v závodě,« řekla Staňková.

Nejdelší hod 64,54 m předvedla Chorvatka Sandra Perkovičová, usilující o páté zlato na mistrovství Evropy v řadě, což se v jedné disciplíně ještě nikomu nepovedlo.

Jen čtyři půlkaři běželi v rozbězích rychleji než dvaadvacetiletý rodák z Nymburka Hodboď. Už před rozběhem si věřil na přímý postup a podle stanovené taktiky se od začátku držel v popředí. »Já jsem těch taktických závodů moc nešel, tak jsem se bál jít někde zezadu, abych se tam moc nepokopal. Bohužel mě tam zavřeli a neměl jsem kudy se protlačit. Dlouho jsem hledal skulinku, kudy bych mohl běžet. Nakonec se to trošku otevřelo, tak jsem do toho šlápnul a stačilo to na postup,« popisoval novinářům.

Věří, že ani v semifinále nemusí být bez šance. »Rezervy tam pořád ještě byly a cítím, že bych mohl běžet ještě rychleji,« dodal.

Nejlepší čas 1:46,31 zaběhl velký favorit Polák Adam Kszczot, který tuto trať vyhrál na dvou předchozích evropských šampionátech a má i dvě stříbra z mistrovství světa.

(red)