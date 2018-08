Maketa jaderné elektrárny Akademik Lomonosov. FOTO - wikimedia commons

Akademik Lomonosov dostal své jaderné palivo

V murmanském přístavu proběhlo plnění reaktorů plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov jaderným palivem. Operace začala 25. července a zavezení všech 242 kazet trvalo týden a půl.

»Na jaře letošního roku jsme úspěšně převezli plovoucí jadernou elektrárnu bez jaderného paliva na palubě z Petrohradu, kde byla postavena, do Murmansku, kde dokončíme poslední technologické operace. Naši odborníci provádí jeden z nejdůležitějších úkolů, postupné zavážení paliva do reaktorů lodi: nejdříve do reaktoru č. 1 a pak do č. 2. Dalšími důležitými kroky, které proběhnou do konce letošního roku, budou fyzikální spouštění reaktorů a zahájení komplexních zkoušek palubních systémů. To vše proběhne po kontrole a schválení ze strany dozorného orgánu Rostechnadzor,« prozradil ředitel Oddělení pro výstavbu a provoz plovoucích jaderných elektráren Koncernu Rosenergoatom Vitalij Trutněv. Tato společnost je součástí struktury ruské korporace pro atomovou energii Rosatom a provozuje všechny ruské jaderné elektrárny.

Náměstek ředitele Oddělení pro výstavbu a provoz plovoucích jaderných elektráren Koncernu Rosenergoatom Dmitrij Alexejenko zdůraznil, že hlavním, co sledují během spouštění plovoucí elektrárny v Murmansku, je bezpečnost. »Přístav Atomflotu má veškerou nezbytnou infrastrukturu a odborný personál, který má zkušenosti jak se zavážením paliva do námořních reaktorů, tak s jejich spouštěním,« upozornil Alexejenko.

Směr Pevěk

Po dokončení zavážení paliva, fyzikálního spouštění reaktorů a všech testů bude plovoucí elektrárna pokračovat ve své cestě do města Pevěk, které leží na Čukotce. Nyní tam probíhají stavební práce na pobřežní infrastruktuře: molu, vodohospodářských stavbách a transformátorovně, které budou sloužit k zakotvení elektrárny a vyvedení jejího výkonu ke spotřebitelům. Akademik Lomonosov sem má dorazit v příštím roce a poté zahájit svůj komerční provoz.

Plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov je vlajkovou lodí série mobilních jaderných bloků malého výkonu a představuje zcela nový druh energetického zdroje. Tyto bloky jsou vhodné pro odlehlé oblasti dálného severu a východu, kde mohou zásobovat elektřinou, teplem a vodou města a průmyslové podniky.

Zbystřit by měly země bez vody

Ze stejného důvodu jsou zajímavé i pro ostrovní státy, které je obtížné připojit k jednotné energetické soustavě, a pro země s nedostatkem pitné vody, protože teplo může využívat výkonná stanice pro odsolování mořské vody.

Akademik Lomonosov byl vyprojektován s velkými bezpečnostními rezervami, které mu umožňují přestát jak vnitřní tak vnější rizika včetně přírodních katastrof jako například tsunami. Splňuje všechny bezpečnostní požadavky Mezinárodní agentury pro atomovou energii a neohrožuje životní prostředí.

Elektrárna je vybavena dvěma reaktory KLT-40S, které mohou mít elektrický výkon až 70 MW a tepelný výkon 50 Gcal/h, což je dostatečné pro město se zhruba 100 000 obyvateli.

V současné době Rosatom vyvíjí novou generaci plovoucích jaderných elektráren, které budou mít optimalizované parametry včetně rozměrů. Ty by měly používat dva reaktory RITM-200 o celkovém výkonu 100 MW, které jsou nyní montovány do nových jaderných ledoborců Rosatomu.

Práce pro 260 tisíc lidí

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 340 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 000 lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho ekologického přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, na nichž pracuje 35 bloků produkujících přes 18 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě.

Na domácí půdě Rosatom staví osm bloků včetně projektů VVER-1200, které jsou prvním zástupcem generace III+ v provozu.

Na světovém trhu s jadernými technologiemi Rosatom zaujímá přední pozici. Desetileté portfolio exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2016 hodnotu 133 miliard USD a patří do něj 34 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.

(rom)