Lesk a bída Změny pro Liberec aneb »Dojení« rozpočtu města

Několik posledních měsíců se veškeré aktivity placených náměstků Změny pro Liberec konají pod rouškou volební kampaně za finance města. Proč dospěly tyto hlavy pomazané k poznání, že je např. neúměrně drahé jízdné MHD až po čtyřech letech? Je to nabíledni. Stejně tak, jako jejich kotrmelce kolem hazardu. J. Korytář upřednostnil finance před slibovanými prioritami. Ale volby jsou za dveřmi, tak zase slibuje, ohlupuje a »dojí« rozpočet města.

Mělo by jít o priority řešení problémů města, a to rozhodně není Lesní koupaliště - počínaje problematickou nákladnou opravou - kolem kterého se nyní vede zarputilý nesmyslný boj. Proti plýtvání pitnou vodou v době extrémního sucha a opakované nákladné plnění děravé vany koupaliště, ale i poškozování životního prostředí lesa, neb túrování cisteren opravdu do lesa nepatří, se ozývá čím dál více rozhořčených Liberečanů. Žádají dopisy, telefonicky i ústně zastupitele o nápravu. Požadují ukončení drahého populistického spektáklu, označují jej za nehorázný počin. Požadavek je oprávněný. I ekologie v rukách Změny tak dostává na frak, byť právě radní K. Hrbková za Změnu má tento resort na starosti. Slovy T. G. Masaryka »Cit a vůle nejsou argument, chybí-li rozum«.

J. Korytářovi nevadí poslední dobou ani opakované porušování zákoníku práce ze strany vedení společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s., v neprospěch zaměstnanců. Nevadí ani to, že když se o problematických pracovních podmínkách někdo z nich zmíní, tak je jim vyhrožováno porušením kázně ředitelem společnosti s tím, že se jedná o interní informace společnosti. Pojem Oblastní inspektorát práce, který tu je právě pro takovéto případy obrany zaměstnanců, je mu pravděpodobně cizí. Výsledky práce těchto zaměstnanců však využívá na svoji osobní volební kampaň, co na tom, že jsou nuceni v tomto vedru dělat i 15 hodin, není zajištěna bezpečnost práce či základní hygienické podmínky.

Změna ukusuje i dalších 2,5 mil. Kč z rozpočtu na náklady jejího předvolebního referenda. To, jak získávala podpisy na jeho vypsání, také stojí za zmínku. Najatí placení sběrači podpisů uváděli často lidi v omyl. Počínaje vysvětlením, že jde o vypsané předjímané referendum města, kdy město chce znát názor na… (o Změně ani slovo), někteří sběrači upláceli podpisy za 10 Kč a řadu dalších nekorektních výmyslů. K obsahu populistických otázek typu »chcete jízdné dětí a seniorů zadarmo?« Opět kladu otázku, proč toto nerealizovala Změna již v době své nynější čtyřleté vlády? Jistě by podporu u levicového spektra našla. Otázka na koupení libereckého zámku pro potřeby kasina a muzea ke sblížení se sudetskými Němci, s níž vyšel J. Korytář již po návštěvě sudetoněmeckého landsmanšaftu, když se honosil na svém Facebooku fotkou po boku Bernda Posselta, je velmi rozporuplná. Pro mne je to zavrženíhodná myšlenka, kterou však Hans Korytar vnímá jako jednu z priorit. Tím, zač se moudrý stydí, tím se drzoun či hlupák chlubí.

Děkuji, pro tyto účely rozhodně zámek kupovat nechci, mám jiné priority. V dezolátním stavu je řada městských budov, městské komunikace, chodníky, chybí zastřešení zastávek, lavičky, na opravy a vybavení čekají mateřské i základní školy…

Populismus kampaně je nejen neférový, ale i vědomě lživý, což musí vědět i sám ekonomický náměstek a šéf Změny J. Korytář.

Aktuální výše dlouhodobého dluhu SML (směnečný program) je 1,7 mld. Kč. Aktuální výše čerpaného RVG úvěru je 32 mil. Kč. Kontokorentní limit 250 mil. Kč není aktuálně čerpán. Skrytý dluh (do majetku SML) se těžko odhaduje, ale mluví se o částce cca 3 mld. Kč.

Někteří radní jsou natolik ponořeni do svých specifických ambiciózních zájmů a problémů, že jim uniká nejen celkový obraz potřeb města, ale i jejich vlastní zastupitelské sliby.

A tak i volební kampaň nejen Změny bude o financích a dalším balamucení na úkor reality.

Dana LYSÁKOVÁ, zastupitelka města Liberce a předsedkyně Libereckého krajského výboru KSČM