Teror a Bůh nad námi

Tři české vojáky v Afghánistánu zabil sebevražedný atentátník. K útoku se přihlásil Tálibán. Toto a vše další jsme podrobně slyšeli už v neděli. Pak nás další bližší informace provázely po několik dalších dnů. Pochopili jsme to, jak hrůzná může být válka, i ta zdánlivě mírová. Horší je to s pochopením, proč vlastně jako veliká pomoc těm, jichž se tragédie dotkla, a zvláště pak k rodinám pozůstalých, jsou posláni vojenští kaplani. Jestliže rodiny jsou věřící, pak utěšení kaplanů může být namístě, i když v zemi, která je většinově nevěřící, to zrovna nepasuje. Ale prosím. Každý má právo v něco věřit a něco odmítnout. I vysvětlení, že jednou se se zavražděným kdesi v nebi setká. Neztrácejí se tak prý navždy, proto je třeba jim i odchod z tohoto světa, do světa lepšího, snad i přát?

Pro ty nevěřící to jistě útěchou nebude a žádný kaplan jim nemůže pomoci.

Ten, který je zabil, byl také věřící. Udělal to pro svou víru, snad mu předem požehnal nějaký tálibánský kněz a slíbil, že po svém činu se ocitne v ráji. Tak zřejmě se čeští vojáci sejdou ve stejném nebi se svým vrahem. Ten se ovšem za pouhého vraha nepokládá. Je hrdina, alespoň v pohledu jeho souputníků. Někteří mu dokonce mohou závidět, že zemřel za Alláha a že teď bude žít v krajině plné zeleně, čisté řeky a dívek, jež ho budou těšit a kterým se neustále vrací panenství.

Bůh je přece jen jeden a jemné rozdíly, které si vymysleli kněží podle svých představ, nemohou znamenat nic. »Allahu akbar!« »Bůh je věčný!« Jaký je v tom rozdíl?

Podle svého přesvědčení se vrazi necítí teroristy, ale hrdiny. Podle věřících v jiné božské zpodobnění jsou teroristy. Vyber si, člověče!

Lituji tří českých životů. Nevěřím, že bolest rodin zavražděných mužů mohou zmírnit vojenští kaplani. Osobně čin afghánského sebevraha vnímám jako teror. A každý teror, ať již pod tím či oním praporem, proti komukoli, kdo sáhne na život druhého, je třeba odsoudit.

Jaroslav KOJZAR