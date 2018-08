Rychlostí to nedoženeme

V Rakousku teď na dvou úsecích dálnice A1 testují nejvyšší povolenou rychlost 140 km/h. Experiment má trvat jeden rok. Pilotní projekt rakouská opozice strhala. Víceméně všichni kritici říkají, že vyšší rychlost nikomu čas neušetří, že představuje vyšší riziko dopravních nehod a hlavně, že bude škodit více životnímu prostředí.

Nápad zvýšit rychlost i na našich dálnicích se líbí ministru dopravy Danu Ťokovi. Na některých úsecích dálnice D1 by si zvýšení dokázal představit. Kdysi se uvažovalo o zvýšení dokonce na 150 km/h, ale poslanci návrh po tahanicích nakonec nepodpořili. Podobný nápad měla i senátorka za lidovce Jitka Seitlová. Odborníci jí ale vysvětlili, že by to přineslo více mrtvých a ještě více front na dálnicích kvůli dopravním nehodám.

Mně se ten nápad v podstatě taky líbí. Spousta lidí už stejně na »déjedničce« jezdí vyšší rychlostí než 130 km/h. Je jiná doba, auta jsou čím dál bezpečnější, roste jejich výkon a jsou i ekologičtější.

Na druhou stranu na rakouských dálnicích si to umím představit víc, protože jejich kvalita s těmi našimi se srovnávat nedá. A tam se hlavně na kvalitě pracuje, u nás se dlouho čeká na různá povolení, než se začne stavět. Rakousko loni otevřelo dálnici A5, která spojuje Vídeň s jižní Moravou, postavena je ale v podstatě jen ta rakouská část. Na české straně se jen slibuje, ale pořád nic nezačalo. Nejdříve se prý začne stavět až příští rok obchvat Mikulova.

Problém je i v hlavách řidičů, hlavně těch českých. Řada z nich si léčí své mindráky nákupem silných aut, pouštějí hudbu na plné pecky a myslí si, že jsou na silnicích gerojové. Nepřemýšlejí, nedodržují vzdálenost, cpou se za každou cenu z jednoho pruhu do druhého, nemají problém předjíždět i v tom nejpomalejším pruhu... Pak se ale nemůžeme divit, že je u nás tolik nehod a tedy i tolik důvodů, proč se rychlost prostě zvyšovat nebude.

Martin KALOUS